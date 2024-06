Alerta sequera: Tots els pantans del Camp de Tarragona es troben per sota del 3,5%

La situació de sequera en la qual es troba immersa Catalunya està provocant greus problemes d'abastiment generant preocupació entre les autoritats i la població local. Tanmateix, la reaparició de precipitacions els últims mesos ha ajudat a deixar enrere les dades més alarmants i poder mirar a l'estiu amb una mica més d'optimisme.

Tanmateix, cal no oblidar que la situació continua sent crítica i seguir les recomanacions de les autoritats per seguir combatent la situació.

Una de les principals preocupacions derivades de la sequera i un bon indicador de la situació és el nivell dels pantans del territori. Durant la sequera, sovint s'ha mirat amb preocupació el nivell de l'aigua dels pantans plantejar-se possibles solucions pel perill de desabastiment en alguns nuclis urbans i agrícoles.

Tanmateix, tot i que les precipitacions dels últims mesos han ajudat a recuperar un nivell d'aigua menys preocupant a la majoria dels pantans de Catalunya, la situació als embassaments del Camp de Tarragona continua essent crítica: cap dels 4 pantans tarragonins supera el 3,5% de la seva capacitat.

Un fet que posa en alarma les comunitats de regants del territori, que reclamen solucions i previsió de cara a noves situacions similars. Al gener, el Departament d'Acció Climàtica va presentar dos projectes per garantir un reg de suport al Priorat. Les dues propostes independents preveuen captar aigua del riu Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària. D'una banda, es proposava portar l'aigua des de Garcia (Ribera d'Ebre) fins al pantà dels Guiamets i en paral·lel, al de Siurana.

D'altra banda, es plantejava connectar el pantà de Margalef al canal Garrigues-sud. La Plataforma en Defensa de l'Ebre i el Gepec s'hi van oposar, mentre que a diferència del que havia afirmat la Generalitat, la CHE va assegurar que no n'havia estat informada prèviament.

Gaià

El pantà del Gaià, és, ara mateix, el pantà amb un nivell més baix de tot Catalunya. L'embassament, que té una capacitat total de 60,40 hm³, compta, en aquests moments amb un volum embassat de 0,80 hm³, representant el 1,33% de la seva capacitat.

Siurana

Siurana també està amb una situació crítica amb el 2,35% de la seva capacitat total, que ascendeix a 12,22 hm³. Ara mateix, l'embassament compta amb un volum de 0,28 hm³, un nivell d'aigua que ha baixat un 0.4% respecte al mes anterior.

Riudecanyes

Una situació similar hi trobem al pantà de Riudecanyes, que es troba al 2,5% de la seva capacitat. La capacitat total d'aquest embassament és de 5,32 hm³, per tant, ara mateix el volum embassat és de 0,13 hm³, el que suposa un retrocés de 0,1 % respecte al nivell del mes anterior.

Guiamets

L'embassament del Priorat, que pertany a les conques de l'Ebre i no a les conques internes, com és el cas dels tres embassaments anteriors, és el que presenta una millor situació. Actualment Guiaments, que té una capacitat total de 9,70 hm³, és troba al 3,09% de la seva capacitat, és a dir, que compta amb un volum embassat de 0,30 hm³.

