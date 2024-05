Perden dues bicis que transportaven en cotxe i els Mossos les localitzen dies després a Pradell de la Teixeta

Els Mossos d'Esquadra han retornat aquest diumenge als seus propietaris dues bicis perdudes durant la Setmana Santa. Els vehicles van ser trobats per una patrulla de mossos durant un patrullatge a l'N-420 a Pradell de la Teixeta i estaven enganxades a un portabicis.

La patrulla va recollir les bicis i el portabicis i va començar una dura investigació per localitzar els seus propietaris. D'entrada van comprovar que no hi havia cap denúncia pel furt, robatori o pèrdua dels objectes. Les bicicletes de carretera eren de la marca Cube de l'any 2021 i només disposaven del número de sèrie.

Des de la Comissaria de Districte de Falset van continuar amb les investigacions. Van contactar amb l'empresa alemanya que fabrica les bicicletes Cube, la qual els va proporcionar el nom de l'empresa holandesa que les comercialitza. Al seu torn, aquesta els va donar el contacte del comercial espanyol que va aconseguir les dades de l'empresa que va facturar les bicicletes perdudes.

Finalment, i després de tots els tràmits, els mossos van contactar amb els seus propietaris que eren dues persones de Barcelona. Segons van explicar a la policia autonòmica, els amos van posar les bicicletes al portabicis del seu cotxe i van iniciar un viatge des de Barcelona fins al Priorat per realitzar una via verda.

Un cop van arribar al lloc es van adonar que les bicicletes i el portabicis no estaven enganxades al vehicle i en cap cas van notar quan les van perdre. Davant la incertesa, els seus propietaris les van donar per perdudes i no van denunciar la pèrdua a la policia.

Dies després, els Mossos durant un patrullatge les van localitzar al punt quilomètric 849 de l'N420 a Pradell de la Teixeta en un estat bastant bo. El diumenge 12 de maig, la policia autonòmica va lliurar les bicicletes de carretera als seus propietaris. S'estima que cadascuna de les bicis podria valdre entre 900 i 1.000 euros.

Imatge de les bicicletes de carretera perdudes.Mossos

Els Mossos d'Esquadra recorden la importància de denunciar la pèrdua d'objectes o els robatoris per tal de facilitar les gestions a l'hora de localitzar els seus propietaris.

