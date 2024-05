La sequera posa en perill 2.000 hectàrees de conreu dels regants del Baix Priorat

La Comunitat de Regants del Baix Priorat assegura que la sequera els va fer perdre 29 MEUR de facturació l’any passat i ara posa en perill les 2.000 hectàrees dels seus conreus. Els agricultors obtenen l’aigua del pantà dels Guiamets (Priorat), que està pràcticament sec.

De les 600 famílies que depenen de l’aigua de l’embassament, n’hi ha algunes que ja han abandonat la pagesia. De fet, l’any passat van morir la meitat dels cirerers, i, si la situació no es reverteix, «s’hauran d’arrencar els cirerers perquè moriran pràcticament tots», va indicar Miquel Escoda, president de l’entitat.

Pel que fa a la vinya, l’any passat la producció «va baixar una mitjana d’entre el 54% i el 62% en funció de les varietats» i en alguns indrets ja començaven a morir-se. Enguany ja s’estan trobant amb un nou indici que les coses no van bé.

«Les vinyes van començar a brotar i sembla que estiguin bé, però estem observant que la brotació està parant i la planta no farà el cicle vegetatiu amb normalitat», va afirmar. Per la seva banda, els ametllers van tenir «un rendiment molt baix», va remarcar Escoda.

Més enllà de l’escassetat de pluges, la principal causa d’aquesta situació límit són les fugues d’aigua que fa anys hi ha a l’embassament dels Guiamets, des d’on obtenen l’aigua.

Aquest embassament, amb les pluges del temporal Glòria del 2020, va quedar a un 95% de la seva capacitat. Segons Escoda, havien de ser prou reserves per «sis o set anys», però avui dia està al 3%. «Nosaltres estem gastant 1 hm3 anual, però l’embassament en perd 2,5 hm3 cada any», va especificar.

Possibles solucions

Eugeni Vecino, secretari tècnic de la Comunitat de Regants del Baix Priorat, va explicar que l’opció més ràpida i viable és la de fer la canonada per captar aigua de l’Ebre i connectar-la a la xarxa dels regants.

Si el Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) declarés l’obra d’emergència «estaria feta en tres mesos», Si s’optés per la via d’urgència, «s’escurçarien els terminis», però les obres no començaroien fins a inicis del 2025.

Et pot interessar: