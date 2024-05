L'escorxador de Falset donarà sortida a la carn de senglars i cabirols dels caçadors

L'escorxador de Falset es convertirà en un establiment de manipulació de caça major que permetrà donar sortida a la carn dels senglars i cabirols. Serà el primer del Camp de Tarragona que oferirà aquest servei als caçadors. A Catalunya hi ha una desena d'establiments d'aquest tipus, la majoria d'ells a les Terres de l'Ebre.

L'Ajuntament, impulsor del projecte, té previst que les instal·lacions es posin en marxa el pròxim mes i no descarta ampliar-les en un futur. Per ara, la cambra frigorífica tindrà capacitat per a guardar vuit peces a la setmana. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, es van capturar 6.613 peces de caça major la temporada passada a la demarcació de Tarragona, la majoria senglars (5.046) i cabirols (1.509).

L'alcalde de Falset, Carlos Brull, ha destacat que l'escorxador municipal ja disposa del pertinent registre sanitari que permetrà que els caçadors puguin utilitzar l'equipament com a un Establiment de Manipulació de Carn (EMC). «Posem aquesta eina al seu servei per potenciar la carn de caça, dins de la gastronomia i de la restauració, és un producte que cada vegada agafa més força; així podran fer el primer pas, la semielaboració, guardar les peces i usar-les com a autoconsum o comercialitzar-les», ha afirmat Brull.

Així, des del consistori remarquen que el nou centre garanteix, per un costat, el tractament sanitari «adequat» per a la carn de caça i, per l'altre, serveix per donar sortida als exemplars de les societats de caçadors del Priorat, ja que el registre sanitari permet la seva comercialització. Finalment, subratllen, també s'evita el malbaratament de moltes tones de carn comestible i s'incentiva la caça d'espècies com el porc senglar i el cabirol. Aquests animals s'han convertit en un «maldecap» per als pagesos i en un «greu problema» per a molts conreus.

Ampliació del servei

Pel que fa a la capacitat de l'establiment, l'alcalde ha explicat que a la cambra frigorífica hi caben vuit peces a la setmana. Amb tot, ha apuntat que estudiaran la possibilitat d'ampliar-la més endavant. «Crec que anirà creixent, els caçadors cada vegada ho coneixeran més, ara depenem de la cambra frigorífica, si funciona ens plantejarem ampliar-la per poder tenir més capacitat», ha asseverat. Està previst que les instal·lacions es posin en marxa el pròxim mes, un cop una trentena de caçadors hagin cursat una formació.

Els establiments de manipulació de caça són instal·lacions on el servei veterinari oficial determina l'aptitud per al consum de les peces de caça. «És una eina que garantirà que els caçadors puguin fer tractaments amb condicions, on treure les vísceres, la pell, on tinguin un contenidor i on puguin fer un seguiment i una traçabilitat; crec que és una garantia per a tothom i un avenç», ha assegurat Brull. Aquests centres són competència de Salut Pública i estan dotats dels equipaments necessaris per al control de malalties.

