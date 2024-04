La Diputació de Tarragona instal·la detectors de fauna salvatge al Baix Penedès

La Diputació de Tarragona ha implantat un sistema per augmentar la seguretat del tram de carretera on es produeixen més accidents amb fauna salvatge de tota la xarxa. La solució és un detector de fauna salvatge que informa a les persones usuàries de la via de la presència d’animals quan aquests envaeixen la carretera, gravant i registrant el moment.

En concret, s’ha instal·lat entre dos punts de la carretera TV-2126, que discorre entre els termes municipals de Bellvei i Calafell, a la comarca del Baix Penedès: el PK 0+500 i el PK 1+300, ubicats al municipi de Bellvei.

Es tracta una solució orientada a un doble fi, de seguretat i mediambiental. Reduirà la sinistralitat i també protegirà el pas natural dels animals.

El sistema, que ha estat desenvolupat i instal·lat per l’empresa Lacroix, identifica a través de càmeres autònomes i connectades la presència dels animals a la carretera. Quan aquesta es produeix, s’activen i s’encenen els senyals de trànsit lluminosos d’alerta. Aquests són fàcilment visibles, cosa que permet que les persones usuàries de la carretera estiguin sobre avís i prenguin precaucions minimitzant el risc d’accident.

A més, les imatges s’enregistren, per la qual cosa es pot visualitzar el moment en què es produeix el pas, quins animals són i comprovar també si hi ha canvis en el comportament dels conductors. Així, queden totes les evidències del que passa a la carretera, fet important a l’hora de comprovar uns fets.

La particularitat d’aquesta solució és que no és invasiva: no interromp ni dissuadeix el pas dels animals per la seva ruta natural, fet que contribueix a mantenir la continuïtat ecològica de l’àrea i el respecte a la biodiversitat.

També es diferencia perque compta amb una plataforma de gestió avançada que aporta eines per a l’ordenament territorial. Disposa d’un registre estadístic que possibilita analitzar les hores de pas, classificar els animals i estudiar-ne el comportament, controlar la mortalitat associada, etc. Així, es constitueix una base de dades d’observació d’animals, que ajuda sobretot en els casos d’espècies protegides.

Una problemàtica present

Aquesta actuació dóna resposta a una problema que s’ha aguditzat els darrers anys. Segons l’informe de la divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, al 29% dels accidents de trànsit que es produeixen a Catalunya, gairebé 1 de cada 3, hi ha animals salvatges implicats.

El 2022 es xifraven en una mitjana de 15 accidents al dia, un 25,5% més que el 2021 i un 124,3% més que el 2016. A Tarragona, es van produir 828 accidents amb fauna salvatge, el 91% amb senglars.

