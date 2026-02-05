Viral
Multes de fins a 500 euros: el poble de Tarragona que endureix la normativa dels patinets
L’ús del casc serà obligatori, hi haurà límit de velocitat i estarà prohibit circular per voreres o amb auriculars
L’Ajuntament de Montblanc ha aprovat una nova ordenança municipal per regular l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) amb l’objectiu de reforçar la seguretat als carrers del municipi. La normativa preveu sancions econòmiques que poden assolir els 500 euros en els casos més greus.
El text adapta la regulació local a la normativa de la Direcció General de Trànsit, la llei de mobilitat i la legislació catalana, i posa el focus en la prevenció de conductes de risc tant per part dels usuaris de patinets com dels vianants.
Entre les principals mesures destaca la limitació de la velocitat màxima a 25 quilòmetres per hora. A més, serà obligatori l’ús del casc i quedarà prohibit utilitzar el telèfon mòbil o portar auriculars mentre se circula. L’ordenança també veta la circulació de patinets per les voreres i el transport de més d’una persona al mateix vehicle.
Les sancions previstes varien en funció de la gravetat de la infracció. Les més elevades, de fins a 500 euros, s’aplicaran especialment en els casos relacionats amb el consum d’alcohol o drogues. Altres infraccions en zones urbanes podran ser castigades amb multes d’entre 60 i 200 euros. Així mateix, els VMP hauran de disposar d’una assegurança homologada.
La regidora de Seguretat, Judit Pere, ha assenyalat que l’ordenança respon a un canvi evident en els hàbits de mobilitat del municipi. Segons va explicar, la configuració de carrers estrets i l’elevada presència de vianants fan necessària una regulació més clara, especialment per posar fi al buit normatiu que existia fins ara.