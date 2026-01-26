VIRAL
Detecten una ruptura a la via de tren d’un poble de Tarragona: Adif redueix la velocitat a 80 km/h
Aquest nou incident se suma a la reducció de la velocitat en diversos trams de la ruta entre Barcelona i Madrid
Una ruptura a la via d’alta velocitat al pas per l’Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, ha obligat Adif a reduir la velocitat dels trens a 80 km/h durant un tram del recorregut. Segons fonts del Ministeri de Transports, aquesta limitació és temporal i no posa en risc la seguretat dels combois, però sí que està generant retards importants.
Aquest nou incident se suma a la reducció de la velocitat dels trens AVE o Iryo en diversos trams de la ruta entre Barcelona i Madrid, fet que provoca que el trajecte duri fins una hora més del previst i que ha causat importants retards durant tot el cap de setmana.
Fons del Ministeri de Transports apunten que va ser diumenge a la nit quan Adif va rebre la notificació d’un maquinista sobre la incidència a l’Espluga de Francolí. Segons el Ministeri, Adif va mobilitzar “de forma immediata” els equips de manteniment, que van revisar el tram i van fer les primeres intervencions per reparar el carril.
Per tant, continua el Ministeri, la circulació per aquest punt quedarà reduïda mentre no finalitzin les tasques. L’incident a l’Espluga s’ha produït el mateix dia en què el servei de Rodalies ha tornat a restablir-se. Això sí, la circulació s’ha posat en marxa després de suspendre’s en fins a dues ocasions per una incidència al centre de control d’Adif.