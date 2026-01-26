VIRAL
Bruixes, tarot i màgia: un poble es converteix en un món encantat a dues hores de Tarragona
Aquest municipi celebra aquest cap de setmana una fira de bruixes amb teatre, música, tallers i un mercat màgic
A Centelles, un municipi a un parell d’hores de la ciutat de Tarragona, la tradició de les bruixes es converteix en protagonista durant el Cau de Bruixes, que se celebra aquest cap de setmana. La festa converteix el municipi en un poble ple de bruixes, bruixots i encanteris, inspirada en la dita popular “De Centelles, bruixes totes elles”.
El programa inclou teatre al carrer, música en directe, rutes temàtiques, tallers per a tota la família i un mercat màgic on es poden adquirir productes esotèrics, gastronòmics, i d’herboristeria. Els visitants també podran assistir a l’aquelarre i ball de bruixes, participar en lectures de tarot i gaudir de representacions que expliquen llegendes sobre dones perseguides pel seu coneixement ancestral.
Baix Camp
El poble medieval de Tarragona on una ermita sosté una muntanya
Daniel Cabezas Ramírez
Un dels moments més esperats és la proclamació de la Bruixa de l’Any, que reconeix una dona del municipi per la seva aportació cultural, social o associativa, premiant el seu impacte en la comunitat local. La festa anima tots els assistents a vestir-se de bruixes i bruixots per recórrer el municipi i viure una experiència immersiva i familiar.
Per a aquells que viatgen des de Tarragona, la manera més ràpida d’arribar a Centelles és amb cotxe, en un trajecte d’una mica menys de 2 hores per l’AP-7. També hi ha opcions amb tren i autobús, encara que requereixen transbordaments des de Barcelona o Vic per arribar a Centelles.