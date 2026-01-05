METEOROLOGIA
La carretera C-14 tallada a Solivella per neu
De moment, és l'única via de la demarcació de Tarragona afectada per la neu de la borrasca Francis
La carretera C-14 es troba tallada durant set quilòmetres al terme municipal de Solivella (Conca de Barberà), per la presència d'un important gruix de neu a la calçada. Els punts quilomètrics afectats són del 50 al 57 en ambdós sentits.
De moment, és l'única via de la demarcació de Tarragona afectada per la neu de la borrasca Francis, que està deixant emblanquinats diversos municipis de la província.
Camp de Tarragona
La neu arriba a diferents punts del Camp de Tarragona
Shaila Cid
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta groga per risc moderat per neu a les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Tot i que el Tarragonès i el Baix Penedès no s'inclouen en l'alerta, també existeix la possibilitat que hi nevi. La cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres, tot i que localment podrà veure's nevar a qualsevol cota.