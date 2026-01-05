METEOROLOGIA
La neu arriba a diferents punts del Camp de Tarragona
A Reus, Tarragona, Cambrils i Vila-seca han caigut flocs dèbils mentre que a d'altres llocs com Montblanc, Prat de Comte o Vilanova de Prades si que ha quallat el color blanc
Reus, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Vila-seca, l'Espluga de Francolí, Tortosa, La Fatarella, Figuerola del Camp, Valls o Vilanova de Prades han estat alguns dels punts del Camp de Tarragona on la neu ha fet acte de presència durant aquesta matinada de dilluns. La massa d'aire fred de la borrasca Francis ja ha començat a emblanquinar alguns punts del territori.
A Reus, Vila-seca i Cambrils han caigut alguns flocs dèbils, mentre que en alguns municipis de la Conca de Barberà i del Baix Camp la neu ha començat a quallar i a emblanquinar el paisatge. La neu també ha arribat a Vallmoll, els Pallaresos, a les Borges del Camp, a Riudecols, al Coll de Lille, a Flix, entre d'altres.
A Tarragona, la neu s'ha fet esperar i no ha estat fins les 10 hores quan han caigut els primers flocs amb baixa intensitat. La neu està deixant una bona estampa pel territori i les xarxes socials s'han omplert d'instantànies i vídeos de l'episodi inaudit.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta groga per risc moderat per neu a les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Tot i que el Tarragonès i el Baix Penedès no s'inclouen en l'alerta, també existeix la possibilitat que hi nevi. La cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres, tot i que localment podrà veure's nevar a qualsevol cota.
A partir de dilluns a la tarda l'alerta desapareix a la demarcació, però es manté en diverses comarques de Catalunya. Dimarts, tot i que es preveu un dia assolellat, el Meteocat activarà l'avís per fred, que afectarà el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà i l'Alt Camp.
Protecció Civil demana prudència en els desplaçaments
El cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Masramon, ha assegurat en declaracions a 3Cat que les nevades s'intensificaran durant el matí i que les temperatures mínimes seran al final del dia. Masramon ha recomanat revisar estufes i calderes per evitar incidents i ha demanat a la ciutadania tenir especial prudència en els desplaçaments aquesta tarda per anar a les cavalcades de Reis.
Protecció Civil també demana consultar l'estat meteorològic i del trànsit abans dels desplaçaments i portar equipament adequat al vehicle -dipòsit ple, cadenes o el mòbil carregat- per si es troben incidències.