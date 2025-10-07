Municipal
L'Ajuntament de Montblanc mantindrà la bonificació de l’IBI per plaques solars als veïns que la tenen concedida
Tot i això, a partir d’ara no se’n donaran de noves
El govern de l’Ajuntament de Montblanc ha fet un pas enrere i, finalment, mantindrà la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques solars als veïns que ja la teníen concedida. El govern ha trobat una manera alternativa per compensar aquestes bonificacions que ja estaven concedides i poder-les mantenir fins als 5 anys, que és el contempla l’ordenança. Ha estat gràcies a la no sol·licitud d’una bestreta de BASE, a la previsió de la cancel·lació d’una pòlissa de crèdit, a més d’altres mesures com la previsió de nous ingressos extraordinaris, a més d’una major contenció de la despesa.
S’ha decidit, doncs, mantenir la bonificació a la ciutadania que ja en gaudia, però a partir d’ara no se’n donaran de noves. El govern creu fermament en les energies renovables i en treballar cap a una energia cada vegada més verda, però creu que han de ser les administracions superiors les que ajudin a la ciutadania a instal·lar plaques solars. «Els Ajuntaments estem cada vegada més tensionats, suportant un conjunt de despeses molt elevades sense que augmenti el suport de les administracions superiors, i no ens podem permetre bonificacions d’aquest tipus si volem mantenir tots els serveis públics que prestem. Sí que es continuarà bonificant l’impost d’obres per aquells veïns que demanin la llicència per instal·lació de plaques solars a casa seva», han afegit en un comunicat.
La situació econòmica de l’Ajuntament de Montblanc, malgrat haver millorat els darrers dos anys, és encara molt complicada. El govern actual es va troba en una situació financera molt complicada quan van accedir al govern fa dos anys. Això va obligar a l’actual equip de govern a demanar un préstec d’1,8 milions d’euros per poder pagar el deute que arrossegava l’Ajuntament de Montblanc. Un préstec que es va concendir fa unes setmanes i que s’haurà de tornar.
Una de les mesures per poder obtenir majors ingressos era, precisament, eliminar la bonificació de l’IBI per plaques solars. El govern, però, ha considerat que els veïns que ja la tenien concedida no s’havien de veure perjudicats, així que mantindran aquesta bonificació del 50% de l’IBI.