Economia
L’Ajuntament de Montblanc continua acumulant impagaments a proveïdors
L’oposició reclama mesures davant del retard en els abonaments mentre el consistori vol tancar l’any en equilibri
Els deutes continuen perseguint l’Ajuntament de Montblanc, que vol tancar el 2025 amb els pressupostos en equilibri. Els factures impagades a proveïdors per part del consistori fa temps que superen la mitjana de temps de 60 dies establerta per la Generalitat, segons va confirmar el govern municipal en resposta a les reclamacions de l’oposició al ple de dimarts passat. L’alcalde del municipi, Marc Vinya, va assegurar que l’Ajuntament només ha sobrepassat 8,6 dies aquesta mitjana en el segon trimestre, encara que tenen coneixement que «no tothom està conforme» amb els retards. L’oposició, en canvi, manté que l’ajuntament «mai no ha esmentat el terme de morositat» i que ha superat la mitjana en 130 dies, segons la normativa catalana que fa referència al pagament de proveïdors.
Els problemes d’impagament que arrossega l’Ajuntament des de l’any 2019, amb l’anterior legislatura al càrrec, van provocar la demanda d’un crèdit el maig d’aquest 2025 d’1,6 milions d’euros en l’Institut Català de Finances (ICF) per eixugar els comptes, que fins ara s’han presentat en negatiu.
Actualment, l’Ajuntament compta amb 2,3 milions d’euros per efectuar obres i treballs en el municipi i pagar els proveïdors, segons va explicar la regidora d’Hisenda i Economia, Raquel Huguet. D’aquests, 1,5 milions es destinaran a la restauració i millora de l’Església de Sant Francesc, que van iniciar dimecres passat i que deixaran poc marge al consistori per afrontar pagaments de més de 200.000 euros, tal com va confirmar l’alcalde.
Solució per a finals d’any
L’Ajuntament espera pal·liar la situació per a finals d’any, encara que els pagaments de factures podrien continuar retardant-se «per tenir tranquil·litat i poder afrontar altres obligacions», segons va explicar Vinya. El municipi encara acumula un deute d’un milió d’euros amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, però executarà els pagaments a proveïdors abans de finalitzar l’any amb els ingressos de subvencions que han sumat aquest any i que, asseguren, es presenten «complexos de tramitar» per la seua arribada fora de termini.
La inversió anul·lada de 2 milions en el Polígon de Cimalsa aquest setembre també ha complicat l’objectiu de sanejament de l’Ajuntament, que comptaba amb aquesta gran operació. D’acord amb el consistori, els pagaments no s’han pogut dur a terme amb temps a causa d’aquests inconvenients, provocant l’ús de part del pressupost de les obres a l’Església per cobrir les despeses, tornant els diners una vegada arribades les subvencions de l’ICF.