L’excap de la Policia Local de Montblanc nega irregularitats en el procés d’oposició de 2011
La investigada reconeix que encara no tenia el permís quan va entregar la documentació i que li va donar al també acusat
L’excap de la Policia Local de Montblanc ha negat que modifiqués la data de compulsa de la fotocòpia del carnet de motos de l’aspirant a les dues places d’agents del procés d’oposició de 2011. També ha assegurat que no va incorporar aquest document a l’expedient per permetre l’admissió a la selecció de la també acusada.
A més, l’acusat ha afirmat que no li va proporcionar l’examen teòric. Per la seva banda, la investigada ha reconegut que va entregar la documentació sense el permís perquè encara no el tenia i que quan el va aconseguir li va entregar a l’excap.
Ella ha declarat que ell la va pressionar perquè renunciés a la plaça obtinguda. Els dos processats han declarat aquest dimecres i han negat que mantinguessin una relació sentimental.
L’excap de la Policia Local de Montblanc ha explicat que va estar al capdavant del cos durant deu anys, des del 2001 fins al 2011. En la seva declaració, ha dit que el cessament es va donar per l’enemistat amb qui va ser alcalde del municipi, Josep Andreu, i pel fet que es fes públic les possibles irregularitats en el procés de selecció de dues places d’agents del cos. Així mateix, l’investigat ha indicat que va formar part del tribunal del procés d’oposició i que tenia les funcions de vocal. Ha subratllat que va conèixer a l’altra acusada uns mesos abans dels exàmens perquè coneixia el seu pare i que va quedar amb ella per donar-li informació sobre el procediment.
Segons l’investigat, quan van començar els rumors sobre que ella no tenia el carnet de motos, es va reunir amb l’aspirant per preguntar-li, ja que el permís era un requisit per ser admesa. «No vaig precisar la data, vaig veure que tenia els de motos, no vaig fer cap fotocòpia, ella va marxar de seguida, i quan vaig veure que se l’havia deixat li vaig dir a un agent que la localitzés per tornar-li», ha declarat.
«Va incorporar la fotocòpia compulsada a la instància general – tràmit d’amissió-? No, en absolut», ha respost l’acusat a qüestions de la fiscal, qui li ha preguntat els motius pels quals la data de la compulsa de la fotocòpia és 11 de gener del 2011 i la data del permís de les motos és del 7 de febrer de 2011. «No sé quina explicació donar perquè no coincideixen les dates, la compulsa és anterior a l'obtenció dels permisos», ha contestat l’excap del cos policial. «Va efectuar la fotocòpia del permís de conduir i va modificar la data de la compulsa del segell de la secretaria de l’Ajuntament i va incorporar a posteriori el document a l’expedient? En absolut, no rotundament», ha respost al ministeri públic.
Així mateix, el processat ha assegurat que l’acusada va participar i acabar totes les proves físiques i que en va avaluar algunes d’elles. «Va acabar lesionada en una de les proves, però les va acabar totes», ha afegit. També ha declarat que no li va proporcionar l’examen teòric perquè era «impossible». Finalment, ha afirmat que no va pressionar-la perquè renunciés a la plaça - havia quedat segona en el procés de selecció. Amb tot, ha reconegut que li va manifestar que «s’havia de reparar el dany», si havia comès irregularitats per la qüestió del carnet.