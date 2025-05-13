Judicial
Jutgen l'excap de la policia local de Montblanc per afavorir la seva parella en unes oposicions el 2011
La fiscalia demana set anys i mig de presó per al comandament i una multa per a la dona
Quatre testimonis han assegurat que hi va haver irregularitats en el concurs d'oposicions a dues places d'agent de la policia local de Montblanc que es va convocar el 2011. Els fets s'han començat a jutjar aquest dilluns a l'Audiència de Tarragona. L'excap del cos i una de les candidates, que mantenien una relació sentimental en aquell moment, són els acusats.
La fiscalia demana set anys i mig de presó i una multa pel primer i únicament una multa per la segona, que tot i haver obtingut la plaça hi va acabar renunciant. El comandament policial hauria alterat la data de compulsa d'un permís de conduir de l'aspirant perquè l'admetessin al concurs i posteriorment hauria maniobrat per aprovar-li les proves físiques i culturals.
El primer dels testimonis que ha declarat ha estat l'exalcalde de Montblanc, Pep Andreu, que ha assegurat que «hi havia irregularitats dia sí, dia no» en el procés. Andreu ha explicat que li van explicar que un dels permisos de conduir que era imprescindible per optar a la plaça havia estat compulsat per l'ajuntament amb una data anterior a la que havia estat expedit per les autoritats.
Un extrem que posteriorment ha confirmat l'exsecretari municipal, que és qui va revisar la documentació. «Arran d'aquesta incongruència vaig veure que la compulsa portava una rúbrica diferent a la de les altres compulses» d'altres candidats al concurs i que «a les altres instàncies hi havia dues o tres grapes i en aquesta només n'hi havia una», ha manifestat el funcionari. Andreu va denunciar la situació als Mossos d'Esquadra. «Em sentia molt desemparat per com estava la situació a la policia local», ha manifestat l'exbatlle.
Entre els aspirants també hi va haver sospites d'irregularitats. Dues de les opositores que ja eren interines al cos policial han explicat que els va sorprendre que d'entrada un dels comandaments els presentés l'acusada. A més, també els va estranyar que la dona fes la prova teòrica, ja que donaven per fet que hauria haver estat eliminada del procés a les proves físiques perquè es va lesionar durant un dels exercicis i no les va poder completar. Un fet que, segons han dit, a les bases era motiu d'exclusió.
El fet que les va alertar definitivament va ser que després de la prova teòrica van anar totes a un bar. En sortir, l'acusada es va deixar una carpeta, amb el nom del cap de la policia. «Hi vam trobar un examen fet, amb el segell de l'ajuntament, tot escrit i amb creuetes. Ens vam quedar mortes», ha apuntat una d'elles. El fet que hi hagués el segell els va semblar especialment significatiu, perquè un examen segellat no hagués hagut de sortir de la sala on es feien les proves.
Aquesta informació la van traslladar al que aleshores era el sergent. «Em va demanar parlar en un lloc privat i em va portar dins d'un cotxe patrulla. Em va explicar que jo no havia superat l'examen tipus test i que ell m'havia hagut d'afegir algunes creuetes per aprovar; i que era millor tenir-ho en secret perquè sinó això em podria perjudicar», ha relatat una d'elles. Posteriorment, el cap de la policia local la va portar al seu despatx i li va intentar coaccionar, recordant-li que «era interina i que no tenia plaça fixa». Arran d'això va iniciar accions legals.
Exsergent, com a testimoni
També ha declarat com a testimoni el que en aquells moments era el sergent del cos policial i mà dreta del cap. Tal com han apuntat diferents declarants, l'home havia mantingut una relació sentimental amb l'acusada, que s'hauria produït després dels fets. Amb tot, l'exsergent ha assegurat que no recordava res de tot el procediment. Ni si ell era membre del tribunal, ni qui hi havia, ni si va supervisar les proves físiques, ni tampoc si havia parlat amb les altres opositores dins el cotxe de policia. Ni tan sols si la que després va ser la seva parella va aprovar els exàmens. Durant la declaració el jutge li ha cridat l'atenció i li ha recordat l'obligació legal que tenia de dir la veritat.
Aquest dimarts està previst que el judici quedi vist per a sentència després de les declaracions de més testimonis i de les dels acusats.