Tradició
La 38a Setmana Medieval de Montblanc s'estén en temps i espai per esponjar la festa
Més enllà de la recuperació d'espectacles i noves actuacions, enguany s'incorpora un carrer silenciós i tranquil
La proximitat entre la Setmana Santa i la diada de Sant Jordi han propiciat que la Setmana Medieval de Montblanc s'estengui en el temps, allargant la programació tres caps de setmana.
L'ampliació també s'ha aplicat als aforaments d'alguns espectacles i les noves ubicacions de les activitats de la 38a edició. Segons el president de la Setmana Medieval, Maties Martí, l'objectiu és proposar altres circuits per «esponjar la festa» i fer que els assistents estiguin més «espaiosos».
A més de nous espectacles i actuacions recuperades, s'ha creat un carrer tranquil per convertir-lo en un espai segur per a tothom. Pendents del cel, aquest dissabte arribarà l'espectacle més emblemàtic del programa, la representació de la llegenda de Sant Jordi.
Esponjar la Setmana Medieval de Montblanc és un dels objectius marcats per l'organització des de fa anys, un propòsit que enguany s'ha refermat amb l'ampliació d'un nou espai fora de les muralles, al camí de la Parellada, on se celebrarà 'Justa i honor' i 'Torneig Medieval Nocturn' el cap de setmana vinent.
La voluntat és la d'establir nous circuits, més enllà del creat al voltant de la plaça i el carrer Major i la plaça de Sant Francesc. Després que l'any passat es traslladés el mercat de vins al portal del Castlà, en aquesta edició s'ha optat per seguir estenent la festa arreu de la capital de la Conca de Barberà.
«El que volem no és que vingui molta més gent, perquè a Montblanc hi cabem els que hi cabem, però volem que la gent estigui més espaiosa», ha asseverat a l'ACN en Maties Martí, president de la Setmana Medieval.
En aquest mateix sentit, enguany s'ha ampliat l'aforament d'alguns actes com la 'Dracum Nocte', que ha passat de 1.000 seients a 1.200, un increment d'un 30%. Pel que fa a les entrades venudes fins al moment, l'organització es mostra satisfeta després d'haver exhaurit les places per al primer passi de la representació de la llegenda de Sant Jordi d'aquest dissabte i amb un 80% de les entrades venudes per a la segona sessió.
Amb una de les programacions més extenses de la història de la Setmana Medieval de Montblanc, també s'han recuperat activitats d'anteriors edicions, a més de noves propostes com la recepció templera del cavaller Sant Jordi amb els Templers Montis Albis de Monzón. Tot plegat, amb un pressupost similar al de l'any passat, que es trobava al voltant dels 300.000 euros.
Un carrer per promoure la inclusió social
D'altra banda, enguany la festa ha inclòs un carrer silenciós i tranquil, per on el pas de les comitives és silenciós i no onegen les banderes. La proposta inclusiva està pensada especialment per a persones amb discapacitat intel·lectual i per convertir el carrer de la Fusteria en un espai segur per a tothom. «Creiem que és un primer pas important cap a un projecte molt potent que estem escrivint i que en els següents quatre anys ha de fer de la Setmana Medieval una setmana inclusiva», ha afegit Martí.
Pendents del cel
De moment, les quatre gotes de primera hora del matí no han esguerrat l'agenda de la Setmana Medieval, que resta pendent de l'evolució meteorològica d'aquest dissabte. «Som a la primavera, és un risc que correm cada any», ha recordat Martí, qui ha assenyalat que l'únic acte pel qual pateixen en cas de pluja és la representació de la llegenda de Sant Jordi al Foradot.
«Estem nerviosos? Sí, però intentem gaudir del moment i esperem que a la nit ens aguanti el temps i puguem fer el nostre gran acte, que és la llegenda», ha augurat.