Tradició
Cavallers, dracs i danses omplen Montblanc en la Setmana Medieval
La festa s’allargarà fins al 4 de maig amb gran afluència de visitants i novetats d’espai i actes
Amb l’arribada del cap de setmana, Montblanc enceta els dies més intensos de la 38a Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi, una de les més extenses de la seva història. Avui, divendres 25 d’abril, la vila inicia una recta final farcida d’activitats, amb espais nous i més aforament per acollir un volum de visitants que es preveu altíssim.
Aquest divendres a la tarda, la comitiva reial recorrerà el Pont Vell fins a la plaça de Sant Francesc, on tindrà lloc l’entrada reial. Allà, la princesa oferirà unes danses al poble per donar la benvinguda als monarques, en un acte solemne que obrirà simbòlicament la segona etapa de la festa.
A les deu de la nit, al Foradot, s’hi celebrarà el Dracum Nocte i els quatre elements, un espectacle nocturn amb videoprojeccions i nova trama estrenada l’any passat. L’aforament, enguany, ha crescut fins als 1.200 seients. En acabar, la festa continuarà amb el tradicional correfoc pels carrers del nucli històric.
El dissabte, dia 26, començarà amb animacions itinerants, el Mercat Medieval i la Mostra d’Oficis. Durant el dia hi haurà espectacles com Katapulten, La Pugna pel Comtat o La llegenda de la princesa i Sant Jordi, i també es podrà assistir a representacions com El Judici al Cavaller i a l’Alcavota o Titelles Reials. Una de les novetats destacades serà la recepció templera, que recrearà l’arribada de Sant Jordi acompanyat de cavallers templers. El plat fort del dia arribarà a la nit amb la doble representació de La Llegenda de Sant Jordi, a les 21.15 h i 23 hores.
El diumenge, dia 27, continuarà l’activitat frenètica amb mercats, jocs, representacions i l’arribada d’una comitiva neerlandesa de Beesel, convidada especial de la festa. Els visitants podran veure novament La llegenda de la princesa i Sant Jordi, El tresor maleït i espectacles de titelles. Al llarg del dia es podrà gaudir del Mercat de Vins i Caves al fossar de la muralla de Sant Francesc, amb una àmplia representació de cellers del territori.
A partir del dilluns 28 i fins al dimecres 30 hi haurà activitats puntuals com la presentació de llibres, visites escolars i conferències. El dijous 1 de maig, Montblanc viurà una jornada especialment intensa amb la celebració de la cursa popular a l’ermita de Sant Josep, una nova edició de Justa i honor i múltiples espectacles familiars i representacions teatrals a l’aire lliure. El carrer de la Fusteria es convertirà per primer cop en el ‘carrer del silenci’, un espai adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual.
El divendres 2 de maig, els protagonistes seran Les Rondes Trobadoresques i el Sopar Reial, mentre que la nit culminarà amb música i festa a les Nits Malignes. El dissabte dia 3 es reprendran els actes a tot ritme amb tornejos, danses, espectacles com Carrocontes, L’assumpte pendent i el Torneig Medieval Nocturn, que tindrà lloc al nou espai del camí de la Parellada, amb un 20% més de capacitat respecte d’altres anys.
El diumenge 4 de maig, últim dia de festa, la vila es despertarà amb animacions i jocs medievals a cavall, i s’hi podrà tornar a veure El mestre d’armes, La llegenda de la princesa i Sant Jordi o el Carrocontes. La jornada finalitzarà amb la recreació de la coronació del rei Pere III el Cerimoniós i la tradicional comitiva de comiat. A més, es lliurarà l’espasa d’honor al centre d’educació especial Tilmar de Montblanc, en reconeixement de la seva tasca.
Amb una oferta variada, nous espais i espectacles que barregen història i entreteniment, Montblanc referma la Setmana Medieval com una de les cites patrimonials més destacades del país. La vila es converteix en un escenari viu, compromès amb la inclusió, i en una destinació cultural que any rere any suma públic, reconeixement i passió per la llegenda de Sant Jordi, consolidant un model de festa referent a tot Catalunya i amb projecció internacional.