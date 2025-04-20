Mobilitat
Marxes lentes de Revolta Pagesa a Tarragona coincidint amb l'operació tornada de Setmana Santa
Agricultors i ramaders volen fer un «toc d'atenció» al Govern pels «incompliments» amb el sector
Revolta Pagesa ha protestat aquest diumenge a la tarda amb marxes lentes a la C-16 al Berguedà, la C-14 a la Conca de Barberà i la C-55 al Solsonès, coincidint amb l'operació tornada de Setmana Santa. Agricultors i ramaders volen fer un «toc d'atenció» al Govern pels «incompliments» amb el sector.
«Portem dies i mesos dialogant amb la Generalitat. A principis de febrer es van pactar 18 punts a Cervera i no s'ha avançat gens ni mica», ha lamentat Montse Centellas, de Revolta Pagesa, en declaracions a l'ACN. «I la gota que ha fet vessar el got és que un pagament que es van comprometre a fer el 30 de març ja s'ha posposat dues vegades i ara diuen que es farà el 15 de maig», ha continuat Centellas.
«Se salten la seva pròpia normativa. L'únic que volem és que la Generalitat compleixi amb els acords», ha insistit la membre de Revolta Pagesa. Al Berguedà, una desena de vehicles -entre turismes i remolcs- han sortit en marxa lenta des de Bagà en direcció Manresa.
Eren pels volts de les cinc de la tarda i alguns portaven pancartes de Revolta Pagesa. Han circulat per la C-16 sense interrompre la circulació, però obligant a la resta de vehicles a reduir la velocitat.
Dues hores més tard, a Sallent, han finalitzat la protesta. I a Solsona, la protesta de Revolta Pagesa ha recorregut la C-55 direcció Cardona. Una vintena de vehicles s'han sumat a la marxa lenta -principalment tractors- a una velocitat mitjana d'uns 20 km/h, obligant la resta d'usuaris a reduir la marxa.
Una desena de tractors a la C-14 al Camp de Tarragona
Al Camp de Tarragona, una desena de tractors han participat aquest diumenge a la tarda en la marxa lenta organitzada pel Gremi de la Pagesia a la C-14, amb confluència amb l'N-420. El punt de trobada ha estat Solivella, a la Conca de Barberà, on ramaders i agricultors de la comarca i voltants s'han concentrat poc abans de les sis de la tarda.
Si bé l'acció coincideix amb l'operació tornada de Setmana Santa, la circulació no s'ha aturat per complet en cap moment. «La marxa no serà hiperlenta perquè no volem provocar molta problemàtica a la societat, però sí que volem ser visibles», ha apuntat Eduard Escolà, representant del Gremi de la Pagesia a la zona.
Així, a velocitat de tractor i en columnes separades, els pagesos han recorregut la C-14 des de Solivella cap a Montblanc, per després tornar al punt de partida i enfilar cap a Belltall, en un recorregut d'unes dues hores de durada. Tot plegat, amb l'objectiu de denunciar que els acords signats amb el Govern al febrer no s'han complert completament.
«Al final el que es vol aconseguir és donar un toc d'atenció. Sabem que la conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca hi posa tota la voluntat i esforç del món; molts d'aquests acords que vam signar no depenen tan sols d'ells i el que volem és que la resta de conselleries donin suport a la nostra perquè creiem que és un sector primordial per al país», ha conclòs Escolà.