El monjo de Poblet acusat de fer tocaments sexuals a una nena el 2021 arriba a un acord

El monjo del Monestir de Poblet detingut per fer presumptament tocaments sexuals a una menor d'edat el 2021 ha arribat a un acord extrajudicial amb la família de la víctima. L'abat de la comunitat, Rafel Barruè, ho ha avançat en una entrevista a l'ACN.

Tot i que no ha detallat l'entesa, que encara s’ha de signar, ha explicat que es tractaria d'una contrapartida econòmica i d'una ordre d'allunyament de 200 metres amb la víctima. D'ençà que van transcendir els fets, l'home no ha participat dels actes litúrgics a l'església del recinte, ja que la família acudeix habitualment a les celebracions. Arran d'aquest cas, el Monestir de Poblet amb la Fundació Vicki Bernadet ha elaborat un protocol per prevenir i actuar en casos d'abusos sexuals.

El 25 d'agost de 2021 un monjo del Monestir de Poblet va ser detingut per, presumptament, haver fet tocaments a una nena de cinc anys. Els fets van tenir lloc el 15 d'agost, després de la missa a l'interior de l'església. Una família que acudeix a les celebracions religioses de manera habitual, va quedar-se conversant amb alguns monjos, mentre la filla estava jugant amb un dels religiosos. Un turista alemany que visitava el temple, va veure l'escena i va fer diverses fotografies perquè li va semblar que la manera de jugar era inapropiada. Dies després, va denunciar-ho als Mossos d'Esquadra, el frare va ser detingut i es va declarar culpable «d'un sol tocament» davant del jutge de guàrdia de Valls.

Gairebé quatre anys després, l'abat comenta que es tracta d'un cas que hi ha hagut «una mica d'embolic», i ha lamentat que el sistema judicial funcioni «excessivament lent». De fet, l'acord extrajudicial encara no és en ferm perquè s'ha de comunicar quan s'assenyali el judici.

Nou protocol

A conseqüència d'aquest cas, el Monestir de Poblet ha elaborat un protocol per prevenir i actuar en casos d'abús sexual, sobretot orientat en l'etapa infantil. Ho han fet acompanyats de la Fundació Vicki Bernadet. Barruè assegura que tot i que els monjos encara no han signat el protocol, ja s'està «implementant».

Algunes de les mesures que han pres des del monestir és que els religiosos no puguin estar sols, compartint espai, amb un menor d'edat. Tampoc es permet l'accés de persones de menys de 18 anys a l'hostatgeria interna, un fet que fins fa pocs anys era habitual.

Paral·lelament, el papa Francesc va ordenar a tots els ordes religiosos redactar un protocol de resposta davant el problema dels abusos que afecta l'Església, tant d’ordre sexual, com d’ordre espiritual i de poder. Al Sínode de l'Orde Cistercenc de l'any passat es va començar a abordar i ara s'ha creat una comissió que ha de donar els seus fruits els pròxims anys.