Montblanc es prepara per una Setmana Medieval ampliant els aforaments d'alguns actes

Montblanc es prepara per una Setmana Medieval de les més extenses de la història a causa de la proximitat de la diada de Sant Jordi amb Setmana Santa, amb un total de nou dies de festa. El pròxim diumenge 20 d'abril es farà l'entrega de la primera rosa, que donarà el tret de sortida a la festivitat que s'allargarà fins al 4 de maig.

Enguany s'han ampliat els aforaments d'alguns actes com la Dracum Nocte o tres espectacles que se celebraran en un nou espai fora de les muralles, al camí de la Parellada, per tal «d'esponjar més el circuit» de visitants, ha explicat el president de la Setmana Medieval, Maties Martí. També s'entrenarà un carrer silenciós i tranquil destinat a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Diumenge de Pasqua, la 38a Setmana Medieval celebrarà el primer acte de la programació del 2025 amb l'entrega de la primera rosa. Aquest any serà per a l'escriptora Estel Solé i coincideix amb els últims dies de Setmana Santa. Es tracta d'una Setmana Medieval que ocuparà més dies del que és habitual. Per això, des de l'associació han volgut recuperar alguns espectacles i s'han creat nous actes.

Divendres 25 a la tarda es farà l'entrada reial «per donar la benvinguda als reis», ha assenyalat el president de l'entitat. L'endemà també es farà una «recepció templera» per a Sant Jordi. També es recuperaran actes que s'havien fet en anteriors edicions com Justa i honor que recrea lluites de cavallers, Judici al cavaller i a l’alcavota on es representa un judici carregat d'ironia i sàtira i Titelles reials, una obra de titelles amb els personatges de la llegenda de Sant Jordi.

Nou espai i més aforament

El segon cap de setmana de la Setmana Medieval, de l'1 al 4 de maig, s'obrirà un nou espai a fora de les muralles, al camí de la Parellada. «Ens agradaria que els pròxims anys ens ajudi a esponjar més el circuit de les persones que ens visiten durant la festa», ha apuntat Martí. D'aquesta manera, volen evitar que «Montblanc es vegi col·lapsat». En aquesta ubicació s'hi faran Justa i honor i Torneig Medieval Nocturn.

Per aquest 2025 també destaca l'ampliació de l'aforament d'alguns espectacles. Dracum Nocte augmentarà un 30% les localitats, de 1.000 seients a 1.200. També hi haurà un 20% més de capacitat en els espectacles que es fan al camí de la Parellada respecte a l'anterior ubicació, de 600 a 800 espectadors.

Carrer silenciós

La Setmana Medieval també estrenarà un nou espai per a les persones amb discapacitat intel·lectual. El carrer de la Fusteria serà «l'espai del silenci», ha definit el president de l'entitat. El pas de les comitives serà silenciós i no onejaran les banderes. A més, es penjaran domassos per informar als visitants que es tracta d'un lloc tranquil. «Volem que tothom trobi el seu lloc, sense barreres ni distàncies, vivint l'encant medieval», ha subratllat Martí.

En aquest sentit, la junta de la Setmana Medieval ha decidit atorgar l'espasa d'honor al centre d'educació especial Tilmar de Montblanc, un trofeu honorífic que tanca els actes de la celebració cada any.

Ocupació turística alta

Montblanc espera rebre una ocupació turística «alta», segons ha explicat l'alcalde Oriol Pallissó. Gairebé tots els establiments es troben amb reserves del 90% d'ocupació i esperen arribar al 100% al llarg de les setmanes. La capital de la Conca de Barberà encadenarà tres setmanes amb celebracions, primer la Setmana Santa i després la Setmana Medieval. «Un mes d'abril i principis de maig que a nivell turístic serà molt bo per Montblanc», ha resumit Pallissó.