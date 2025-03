El poble de Tarragona partit en dos per una esquerda

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Barberà de la Conca, un petit municipi ubicat a la comarca de la Conca de Barberà, fa anys que s’enfronta a una inusual i preocupant situació geològica que ha marcat la seva història en la darrera dècada i mitja. Des de 2010, una enorme esquerda ha partit el poble en dos, afectant tant la infraestructura com les edificacions més emblemàtiques del lloc, inclosa l’església de Santa María.

Aquest fenomen, que inicialment va sorprendre els habitants i experts, es va atribuir a les particularitats del terreny, que és ric en guixos i acull fonts i mines d’aigua. Tanmateix, estudis geològics realitzats per tècnics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) suggereixen que l’esquerda podria haver estat causada per un episodi puntual, possiblement relacionat amb moviments bruscos del terreny i no s’espera que es repeteixi en el futur.

L’esquerda ha afectat greument la vida diària dels habitants, obligant les autoritats locals i regionals a prendre mesures urgents per assegurar l’estabilitat del municipi. Durant els darrers anys, s’han realitzat diverses fases d’intervenció, com la construcció de murs de contenció i la instal·lació de micropilotatges per reforçar els fonaments dels edificis danyats.

Aquestes obres han estat fonamentals per garantir la seguretat dels residents i protegir el patrimoni arquitectònic. Des que es van detectar les primeres esquerdes l'any 2010, s’ha invertit gairebé 1 milió i mig euros en obres contínues, ja que l’esquerda s’obre cada any entre 13 i 25 mil·límetres.

Malgrat els esforços realitzats, l’esquerda continua sent una preocupació constant per a la comunitat. Encara que les intervencions tècniques han estabilitzat la situació en gran part, el poble continua enfrontant desafiaments importants a nivell estructural i social.

Els habitants de Barberà de la Conca mantenen una lluita diària per adaptar-se a les condicions canviants del terreny. Aquest fenomen geològic ha convertit el municipi en un símbol de resiliència, on la col·laboració entre experts, autoritats locals i veïns és clau per enfrontar els efectes de l’esquerda i garantir el futur del municipi.