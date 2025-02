El poble de Tarragona on per entrar cal pagar i despullar-se

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

A la província de Tarragona, en una vall boscosa envoltada de naturalesa, es troba El Fonoll, el primer poble naturista d’Espanya. Fundat l'any 1998 per Emili Vives i Núria Espinal, aquest singular poble està ubicat en un llogaret abandonat de la regió i té unes normes de convivència bastant peculiars: la més destacada és que per entrar, cal treure’s la roba.

El Fonoll, que va sorgir de la compra d’una finca en ruïnes, està completament enfocat en els valors del naturisme, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat. El poble està format per unes 20-25 persones residents durant tot l’any, però la seva població es multiplica a l’estiu, arribant fins a 150 persones, la majoria naturistes provinents de tot el món.

El poble no és només un lloc de retir, sinó una comunitat activa que promou un estil de vida basat en el respecte a la naturalesa. Disposa d'horts ecològics, energia generada per turbines de vent i panells solars, i un sistema de reciclatge eficient.

Els habitants i visitants han de respectar les normes del lloc, que inclouen la prohibició de fumar, caçar i l’entrada de predicadors. A canvi, ofereixen una àmplia gamma d’activitats, com rutes de senderisme pels seus 20 quilòmetres de camins, esports, tallers culturals i gastronòmics, a més d’un menjador amb bufet vegetarià.

Entre les seves instal·lacions, El Fonoll té apartaments, cabanyes, un alberg i un càmping per a caravanes. També disposa d’una botiga de productes ecològics i artesans, una biblioteca, una sauna solar i diverses zones esportives, incloent tenis, futbol i ping pong.

Els banys de fang i la piscina són altres de les activitats que els visitants poden gaudir, tot dins d’un entorn tranquil i aïllat, on la vida en contacte amb la naturalesa és la prioritat. Encara que l’accés al poble és restringit, tots aquells interessats en viure l’experiència naturista poden adquirir un bo d’accés, ja sigui per dies o anual, i gaudir de tot allò que El Fonoll té per oferir.

Això sí, hauran de complir les estrictes normes del poble, que inclouen no utilitzar banyadors i respectar les idees polítiques i religioses dels altres. Els creadors del poble busquen, abans que res, un espai on viure feliços i en harmonia amb la naturalesa, compartint la seva visió del naturisme amb aquells que desitgen formar part de la seva comunitat.