El poble de Tarragona amb menys de 50 habitants que amaga pintures rupestres úniques al món

A la comarca de la Conca de Barberà s’amaga un tresor històric d’incalculable valor, un conjunt de pintures rupestres de fins a 11.000 anys d’antiguitat, que han estat declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO. Aquest lloc, que sovint passa desapercebut, és ideal per als amants de la història, la naturalesa i les rutes de senderisme.

Un dels punts més destacats d’aquesta regió és el petit poble de Rojals, una pedania de Montblanc que amb prou feines arriba als 50 habitants. Malgrat la seva reduïda mida, Rojals disposa de 15 conjunts de pintures rupestres que daten d’entre el 9.000 i el 2.000 aC, i que ofereixen una finestra única per accedir a la vida dels primers habitants de la zona.

Per a aquells que desitgin descobrir aquestes obres prehistòriques, existeix una ruta de senderisme d’aproximadament 8 quilòmetres que parteix des de Rojals i recorre diversos abrics on es troben les pintures. Amb una durada d’unes tres hores i mitja, la ruta presenta un nivell de dificultat intermedi a causa d’alguns desnivells pronunciats, fet que la converteix en una opció ideal per a excursionistes amb experiència, però no per a famílies amb nens petits o persones amb dificultats de mobilitat.

Un dels punts més sorprenents de la ruta és el Mas d’en Llort, situat en la part alta del barranc de Llort. Aquest abric acull un fris que representa escenes de caça, oferint una visió única de la vida dels caçadors prehistòrics. A pocs metres, es troba el Mas de Ramon de Bessó, una cavitat de 10 metres de longitud i 2 metres d’altura, que està protegida per una visera natural i també és de fàcil accés per als visitants.

Per a aquells que desitgin conèixer més sobre aquestes fascinants pintures abans de realitzar la ruta, el Centre d’Interpretació d’Art Rupestre (CIAR) ofereix una exposició representativa amb reproduccions a escala real de les imatges prehistòriques, així com informació sobre el context històric de la regió.

Rojals, amb el seu reduït nombre d’habitants i la seva rica herència cultural, és un lloc ideal per a una escapada de cap de setmana, on els visitants poden gaudir de la bellesa natural de les muntanyes de Prades mentre se submergeixen en la història més antiga de Catalunya.