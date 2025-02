La 'rèplica' de la Sagrada Família que s’amaga en un petit poble de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sagrada Família de Montferri, un santuari que ha cridat l’atenció de mitjans internacionals com la prestigiosa revista National Geographic, és una 'rèplica' de l’emblemàtic temple dissenyat per Gaudí, però a una escala més reduïda i en un petit poble de Tarragona. Situat a Montferri, a la comarca de l'Alt Camp, aquest santuari ha guanyat notorietat no només per la seva singular arquitectura, sinó també per la seva profunda connexió amb la devoció religiosa local.

A finals del segle XIX, els habitants de Montferri i els pobles propers solien peregrinar fins el Monestir de Montserrat, a l’octubre, després de la verema, per agrair la collita de l’any a la Mare de Déu de Montserrat. Dècades després, el jesuïta Daniel Maria Vives va decidir construir un santuari més proper, evitant així llargs desplaçaments i fomentant la devoció a la Moreneta.

La construcció del santuari va ser un procés llarg i costós. L’última fase de les obres es va prolongar durant més de deu anys i va comptar amb la participació activa dels veïns, que ajudaven amb els seus tractors a moure pedres, sorra i altres materials. A més, es va necessitar trobar inversors externs, i la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció pública de 30 milions de pessetes per completar l’obra.

El santuari va ser declarat església jubilar de l’Any Sant de la Misericòrdia entre 2015 i 2016, el que va atreure nombrosos pelegrins i, alhora, el va posicionar com un lloc turístic d’interès a la província de Tarragona. Avui dia, això sí, és més comú que els visitants arribin per motius culturals que religiosos.

El santuari es troba dalt d’un monticle de 400 metres d’altura i està orientat cap a Montserrat. La seva arquitectura se sustenta sobre arcs parabòlics o catenaris típics del modernisme català. L’ús de la pedra en la seva construcció recorda a les formacions rocoses de Montserrat, creant una estructura que, al seu torn, evoca les xemeneies de la Pedrera de Gaudí.

Montferri, amb menys de 500 habitants, destaca no només per aquest impressionant santuari, sinó també pel seu ric patrimoni cultural i artístic. Entre les seves joies històriques s’inclouen l’església gòtica, els molins hidràulics, part de l’antiga muralla i un castell del segle XI, fet que converteix aquest petit poble en un destí atractiu tant per als amants de la història com de l’arquitectura.