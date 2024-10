Reclamen més pantalles acústiques un any després de l’obertura del túnel de Lilla

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El túnel del Coll de Lilla es va inaugurar tot just fa un any aquest dimecres després d'acumular anys de retard en la seva construcció. La via registra 13.638 vehicles diaris, dels quals gairebé 3.000 són camions. Tot i ser una infraestructura llargament reivindicada i necessària per connectar la Conca de Barbera amb l'Alt Camp, els veïns de Lilla reclamen més pantalles acústiques per mitigar el soroll.

«Crec que tenia menys soroll quan vivia a Barcelona», diu la presidenta de l'Associació de Veïns, Teresa Figueres. L'alcalde de Montblanc es reunirà amb el govern espanyol el pròxim 14 de novembre per impulsar la connexió entre l'A-27 i l'AP-2. Aquesta setmana ja han començat els treballs complementaris del projecte que quedaven pendents.

La presidenta de l'Associació de Veïns de Lilla assegura a l'ACN que ha estat un any «difícil» perquè han batallat amb les administracions per poder cobrar les indemnitzacions promeses per reparar les esquerdes que van aparèixer als habitatges de la població arran de les voladures fetes durant la construcció del túnel. Un cop tancat el capítol de les indemnitzacions, Figueres remarca que també ha estat un any complicat pels veïns perquè han passat de viure en un poble al bell mig de la muntanya, on predominava la tranquil·litat, a tenir a tocar de casa l'A-27. «Tenim una autovia a les parets de les cases, tenim molt soroll», lamenta.

Tot i que els veïns d'aquesta pedania de Montblanc van aconseguir que es col·loquessin més pantalles acústiques de les previstes en el projecte, consideren que aquestes no són suficients. Per aquesta raó, reclamen que se n'instal·lin més a la mitjana de l'autovia. «Si no poden ser de formigó per qüestions de seguretat, que siguin de metraquil·lat», apunta l'alcalde de Lilla, Josep Lluís Inglés, qui considera que seria una bona solució per mitigar el soroll que pateixen des de l’obertura del túnel. «A les sis del matí, sembla que es posi en funcionament una fàbrica amb els camions que baixen cap a Tarragona», denuncia el batlle.

Per la seva banda, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assevera que una possible solució a aquesta problemàtica seria una de les actuacions que s’inclouen en les obres complementàries iniciades aquesta setmana. «Hi ha uns elements de millora en l'àmbit de la mateixa pintura i del revestiment de l'obra, esperem que això puguin acabar amb qualsevol inconvenient dels veïns», sosté. Tot i això, no s’ha posicionat sobre si des del Ministeri estudiaran la petició veïnal d’ampliar les pantalles acústiques actuals.

En paral·lel, l'alcalde de la pedania afirma que s'han sentit menystinguts tant pel que fa al procés per cobrar les indemnitzacions de les esquerdes – 700.000 euros que els veïns van rebre finalment al mes de juliol i setembre d'enguany-, com pel fet que no es van enllestir algunes de les actuacions del projecte, com per exemple, que van quedar sense asfaltar i pavimentar vials laterals, els quals s’han danyat en les darreres pluges i ha estat l’Ajuntament de Montblanc qui ha assumit la seva reparació. També lamenta que els pagesos han d'anar a girar a Montblanc per poder accedir a les seves terres, ja que no s'ha resolt l'accés a l'N-240.

Més de 13.000 vehicles diaris

Segons les dades facilitades pel Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, la intensitat mitjana diària de vehicles, que es registra al túnel del Coll de Lilla de dilluns a diumenge en ambdós sentits, és de 13.638 vehicles. D’aquests, 11.290 són vehicles lleugers i 2.348 camions. També en ambdós sentits, de dilluns a divendres, aquests es xifren en un total de 13.974 vehicles, dels quals 2.968 camions. En el cas dels caps de setmana, la via registra 12.855 vehicles - 11.952 vehicles i 903 camions-.

«El túnel de Lilla és una infraestructura clau per la connexió entre Valls, Montblanc i Tarragona, està tenint uns grans efectes en millorar la seguretat dels vehicles pesants i cotxes, gairebé 14.000 i 3.000 camions, i per tant comporta més seguretat i minva de temps de desplaçament, té uns efectes econòmics molt importants per l'accés al Port de Tarragona», afirma el delegat del govern espanyol.

Camions de mercaderies perilloses

Pel que fa a la catalogació del túnel perquè hi puguin circular els camions que transporten mercaderies perilloses, Prieto diu que està en «permanent estudi» i que es prendran les mesures «pertinents». Amb tot, per ara, continuaran sense poder circular-hi. «El primer és la seguretat, no hi passarà cap mercaderia perillosa si no està absolutament avalat que no suposa cap perill pel conjunt dels cotxes que hi transiten», argumenta el delegat del govern espanyol a Catalunya.

Obres complementàries

Les obres complementàries per connectar l'A-27 amb l'N-240 en el tram entre Valls i Montblanc han començat aquest dilluns i està previst que s'executin en un termini de divuit mesos. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible hi ha destinat uns 5,4 milions d'euros (IVA inclòs), així com més de 508.000 euros per a assistència tècnica. Durant l'actuació es resoldran aspectes que van quedar pendents en el projecte de construcció del túnel.

En concret, els treballs consistiran a fer una connexió directa de l'A-27 amb la carretera N-240, la construcció d'un pas superior de reposició del camí de Camp Magre i Vilaverd - en el km 4.600-, la protecció de l'oleoducte de CLH o la instal·lació d'un edifici annex complementari al centre de control del túnel del Coll de Lilla i el seu revestiment amb pintura epoxídica. També s'inclou la creació d'una línia de fibra òptica de connexió entre el centre de control de la infraestructura i el node situat entre l'encreuament de l'A-27 i l'AP-7 o el reforç dels sistemes de contenció de l'N-240.

Reunió a Madrid

L'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, té previst reunir-se el pròxim 14 de novembre a Madrid amb el director general de carreteres de l'Estat per «impulsar» l'actuació per connectar l'A-27 amb l'AP-2, el projecte del qual es troba en fase de redacció. «Hem constatat el caos durant l'estiu perquè tothom passa per Montblanc per tornar cap a Lleida, Saragossa o Andorra, es crea un coll d'ampolla molt important», lamenta el batlle.

Per això, confia que l'executiu espanyol doni «celeritat» al projecte per tal que aquest quedi aprovat l'any vinent i es puguin començar les obres el 2026. «Espero que en pocs anys es pugui solucionar l'enllaç», assevera. «Ara, comencen les obres complementàries, que farà que no ens hàgim de desviar a les rotondes per agafar la nacional, serà una petita millora, però la connexió final és la que ens importa», defensa Pallissó, qui considera que l'enllaç entre l'autovia i l'autopista contribuirà a fer que la comarca «prosperi econòmicament i industrialment».