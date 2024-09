L'actor Pep Plaza serà proclamat vidrier d'honor a la 10a edició de Vitrum

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El polifacètic actor mataroní Pep Plaza, conegut per les seves imitacions al Polònia de TV3 i actualment també presentador de La Trampa a TVE Catalunya, serà proclamat vidrier d'honor de l'edició d'enguany de Vitrum, la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet. L'artista rebrà aquesta distinció el 6 d'octubre al migdia, en el marc d'aquesta festa tradicional i familiar, que se celebra des de fa 10 anys per rememorar el passat vidrier del municipi.

El vidrier d'honor és un títol honorífic que anualment s'atorga a una persona coneguda pel gran públic, sigui de l'àmbit que sigui, que presenta algun tret personal associat al vidre. Alhora, aquesta distinció serveix per reconèixer-ne la seva vàlua professional o social. L'elecció de Pep Plaza per a aquesta desena edició de Vitrum té a veure amb la seva gran flexibilitat a l'hora d'interpretar i imitar, una característica que també té el vidre fos, molt mal·leable i adaptable. Alhora, la participació de Plaza es justifica també per la seva professionalitat i vàlua com a actor, i també per la presència, per primer cop al Vitrum, de vidriers de l'Associació Vidre Bufat de Mataró, ciutat on va néixer i viu el popular humorista i on també hi ha una llarga tradició vidriera.

En edicions anteriors, van ser vidriers d'honor la cuinera Ada Parellada, el meteoròleg Tomàs Molina, la il·lustradora Roser Capdevila, el periodista Quico Sallés, l'actriu Sílvia Bel, l'alpinista Òscar Cadiach, i l'escriptora i periodista Empar Moliner.

Vitrum, la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, arribarà enguany el cap de setmana del 5 i 6 d'octubre amb nombroses activitats per a tota la família. Un festival vidrier de referència a Catalunya, que aplega lleure i cultura a l'entorn del vidre, una tradició present a la vila des de temps immemorials.