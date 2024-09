Vitrum, el festival de bufar i fer ampolles

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Veure treballar un mestre vidrier des de primera línia és una experiència que no s’oblida, tant és l’edat que es tingui. La perícia que mostren aquests artesans per donar forma a un material d’aparença fràgil, fent-lo passar d’un estat tou, similar a la mel, al que coneixem, és extraordinària.

Treballen amb rapidesa, com si fos molt senzill, però és un miratge: de fer vidre artesà se n’ha de saber, perquè el detall més petit obliga a rebutjar la peça i començar de nou. Precisament les demostracions de vidre bufat són el gran eix de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, que se celebrarà els dies 5 i 6 d’octubre, i que enguany arriba a la desena edició.

Aquestes demostracions es faran al carrer i al Museu i Forn del Vidre, i aniran a càrrec dels mestres vidriers Rafa Abdon, Ferran Collado i Igor Obeso. A més, per primera vegada, hi participaran també vidriers pertanyents a l’Associació Vidre Bufat de Mataró, una ciutat també vinculada històricament amb el vidre artesanal com ho està el mateix poble de Vimbodí.

Durant tot el dia de dissabte i el matí de diumenge, els assistents podran gaudir també d’activitats com el tradicional Mercat artesanal, els Jocs i tallers infantils, els Vermuts musicals (amb Alexandre Bonanit i JAS), el Concurs de beure amb porró amb estil o l’espectacle Vitrumusical, que tindrà com a protagonistes els vidriers de Vitrum, que treballaran acompanyats dels músics Gerard Marçal i Joan Clavé.

El festival Vitrum és una proposta adreçada a tots els públics, que vol posar en valor el vidre, però des d’una mirada que inclogui també la tradició, la cultura i el lleure. És per això que, entre les novetats d’enguany, hi ha l’exposició de vidre artístic Fràgils Emocions, amb obres del mestre vidrier Rafa Abdon; la Ruta Carrers de Llum, que transcorre per la vila, o la decoració del carrer Major amb una mostra dels guarniments que es van lluir als diferents carrers del poble durant les recents festes quinquennals dels Torrents.

Ja fa deu anys que l’Ajuntament de Vimbodí organitza aquesta festa i, amb el pas de les edicions, s’ha acabat convertint en la festa per excel·lència del vidre artesà a Catalunya.