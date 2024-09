Es recupera progressivament el servei a l’R-13 i l’R-14 entre Lleida i Tarragona després de l'atropellament a Vimbodí

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les línies regionals R-13 i R-14 de Renfe van recuperant gradualment la circulació després d’estar diverses hores tallades entre Lleida i Tarragona per l’atropellament d’una persona prop de Vimbodí (Conca de Barberà).

S’ha activat la fase de prealerta del pla Ferrocat de Protecció Civil, i Renfe ha gestionat transport per carretera per oferir servei alternatiu, que es manté per donar suport als trens afectats mentre es recuperen progressivament freqüències i horaris de pas.