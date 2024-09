Els Mossos obren una investigació per l'atropellament mortal d'un home a l'estació de Vimbodí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l'atropellament mortal d'un home a l'estació de Vimbodí. L'incident ha tingut lloc aquest diumenge a la tarda, poc després de quarts de cinc, i ha interromput la circulació de les línies regionals R-13 i R-14 de Renfe entre Vimbodí i l’Espluga de Francolí.

Per aquest motiu Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Ferrocat, i Renfe actualment busca transport per carretera per oferir servei alternatiu.

Els Mossos d'Esquadra no han compartit detalls de la investigació, però sí han confirmat que es tractaria d'un home que hauria mort al ser atropellat per un dels trens. Encara cal determinar si es tracta d'un suïcidi o un accident.