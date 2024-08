El Festival Jordi Savall tanca amb més de 6.000 assistents als concerts

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Jordi Savall ha tancat l'edició d'aquest any amb una afluència de més de 6.000 persones i amb ocupació mitjana del 90% en els concerts. També s'ha penjat el cartell d'entrades esgotades en diverses actuacions, com per exemple el concert Pro Pacem interpretat per Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya i sota la direcció del mestre Savall.

Els Reials Monestirs de Santes Creus, de Poblet i la vila de Montblanc han estat els tres escenaris d'un certamen dedicat «a la convivència». El festival ha acollit 200 artistes d'arreu del món, els quals han apropat les músiques dels cinc continents. Entre ells destaquen Alfia Bakieva, Luca Guglielmi, Núria Rial, Paolo Pandolfo i Waed Bouhassoun.

A més, també hi han participat els principals conjunts vocals i musicals de Savall, com són Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, La Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, La Jove Capella Reial de Catalunya i Les Musiciennes du Concert des Nations.

El concert Un mar de músiques, interpretat per músics d'Àfrica, d'Europa i d'Amèrica, sota la direcció de Savall, va cloure el festival el 18 d'agost. Va ser un concert «extraordinari» i dedicat a la pau i el diàleg entre els pobles i cultures, el qual va reunir músiques criolles amb les músiques tradicionals d'aquests continents per tal d'homenatjar als «milions de víctimes fruit de l'esclavatge».

El fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, ha recordat que el certamen va néixer com una «utopia i avui en dia és una realitat». «Hem compartit una programació excepcional amb un públic nombrós i fidel amb el qual hem compartit un missatge en favor de la convivència i del diàleg intercultural», ha afirmat el mestre.

Segons el coordinador general del certamen, Martí Sancliment, el festival ha estat un repte per la quantitat de músics convidats i per la seva durada. «Una setmana de concerts, conferències i activitats paral·leles en diverses localitzacions de la Conca de Barberà i l'Alt Camp, però l'hem tancat amb una gran sensació de satisfacció, de gratitud i de qualitat», ha afegit.

Després del festival, Savall continuarà la seva gira de concerts per Europa. Les pròximes cites seran el festival Oude Musik i la Filharmònica de Berlín i de cara a setembre i octubre, dirigirà diverses simfonies d'Anton Bruckner i Robert Schumann a sales i escenaris internacionals al capdavant de Le Concert des Nations, arribant a Barcelona el 16 d'octubre amb el concert a l'Auditori de Barcelona.

