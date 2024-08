El Festival Jordi Savall fa un clam per la pau i la convivència a Santes Creus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona nit del Festival Jordi Savall al monestir de Santes Creus ha estat un clam per la pau i la convivència amb dos concerts amb músiques de diferents llocs del món. Primer, la formació Ensemble Ekyat ha ofert l'espectacle 'La veu dels tàrtars', on les sonoritats i danses asiàtiques han omplert el dormitori del monestir.

Posteriorment, a l'església, la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI dirigides per Jordi Savall han interpretat principalment peces dels segles XV i XVI en un recital denominat 'Pro pacem'. "Aquestes músiques han estat la medecina que han permès sobreviure als éssers humans", ha afirmat el prestigiós mestre violagambista.

El festival se celebra durant tota la setmana i fins diumenge a Montblanc, Santes Creus i Poblet. Hi participen uns 200 músics de diferents llocs del món especialitzats en música antiga i la recuperació de patrimoni musical d'arreu.

La pau i el diàleg són els eixos sobre els quals es fonamenta el certamen, que arriba enguany a la quarta edició. "La música permet establir ponts amb cultures i creences diferents i cada concert és un exemple d'aquesta forma de conviure perquè a través de la música ens entenem sempre", ha manifestat Savall.

El mestre considera que les del festival "són músiques de pau perquè ens porten pau a l'esperit". "Han permès salvar esclaus del Carib, del Brasil, d'Estats Units o Mali, i moltes d'elles són populars", ha remarcat. Així mateix, ha destacat el poder d'aquest art per viatjar en la història: "ens fan descobrir què va passar fa 700 anys o 300 anys, sentim la mateixa emoció que sentia la gent d'aquella època". "La música és la veritable història vivent de la humanitat", ha indicat.

Tot i la voluntat de lluitar per la pau, Savall lamenta la situació actual al planeta. "El món està desorientat i les grans personalitats són incapaces de fer accions i aturar el genocidi, la barbàrie i la guerra. Nosaltres hem de dir que no hi estem d'acord i hem de poder dir que cantem la pau i esperem la pau", ha reclamat el músic.

El coordinador general del Festival Jordi Savall, Martí Santcliment, ha valorat que és "un programa amb moltíssima coherència" que "traça un diàleg intercultural" a partir de "músiques, llengües, sentiments i expressions de diversos pobles i cultures d'arreu del món".

Santcliment, ha explicat que es preveu que passin pel certamen al voltant d'unes 6.000 persones, ja sigui per veure algun dels 13 concerts, o bé assistir a les activitats paral·leles, com és el cas de les conferències, les visites guiades temàtiques, la zona gastronòmica o els assaigs oberts.

El festival també està compromès amb la creació jove i emergent, i un any més habilita diversos escenaris per a projectes liderats per ells. La Jove Capella Reial de Catalunya i l'orquestra Les Musiciennes du Le Concert des Nations i L'Ensemble Irini (França) són alguns dels participants. Aquesta darrera formació està gaudint d'una residència artística per a la preparació del seu repertori. Se'ls podrà escoltar aquest dijous, també a l'església de Santes Creus.

