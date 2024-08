El Govern d'Illa renuncia a tenir pressupostos per al 2024 recuperant els que va pactar amb ERC

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern presidit per Salvador Illa renuncia a tenir pressupostos per al 2024 recuperant els que va pactar amb ERC i que no van aconseguir els suports necessaris al Parlament. L'estratègia de l'executiu socialista és centrar-se en preparar-ne uns de nous amb la voluntat que entrin en vigor al gener de l'any que ve. I Illa situa els republicans i els comuns com a socis prioritaris per pactar-los.

Tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN, la decisió es prendrà formalment aquest dimarts en la reunió del Consell Executiu. Està previst que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, presenti en aquest reunió un informe sobre les opcions del nou Govern en l'àmbit dels pressupostos.

Segons explica El Periódico, un dels motius per prendre la decisió és que el projecte de pressupostos del 2024 s'estructurava en les 14 conselleries del govern d'ERC. I ara, l'executiu d'Illa n'ha afegit dues més. Un altre element que s'ha tingut en compte és el calendari. Falten quatre mesos per acabar l'any i rescatar els pressupostos del 2024 suposaria afrontar dues negociacions gairebé consecutives.

En l'àmbit econòmic, la decisió de centrar-se directament en els del 2025 suposa que aquests pressupostos no podran ser tan expansius com els pactats entre ERC i PSC per aquest any. I és que Brussel·les ja ha anunciat que recuperarà les regles fiscals que es van relaxar amb motiu de la pandèmia i es tornarà al marge de dèficit del 0,1%.

La Generalitat no té pressupostos per a aquest 2024 ja que els comptes del govern de Pere Aragonès pactats amb el PSC no van aconseguir suficients suports. El rebuig dels comuns als pressupostos va ser, precisament, el que va desencadenar l'avançament electoral per al 12 de maig i el posterior canvi al Govern.

