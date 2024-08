L'Espluga de Francolí i la DO Conca de Barberà clouen la 53a Festa de la Verema amb una participació rècord

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 53a edició de la Festa de la Verema de l’Espluga de Francolí s'ha tancat aquest cap de setmana amb unes xifres de participació excepcionals, consolidant-se com un dels esdeveniments més exitosos dels darrers anys.

El dissabte, el Parc Fluvial va ser el centre neuràlgic de la festa, amb una afluència massiva de públic que va superar les expectatives. En el moment de màxima assistència, es van reunir fins a 700 persones, tot i que només hi havia preparades unes 500 cadires. Els cellers i els elaboradors locals van mostrar la seva satisfacció per les vendes, assenyalant que, en molts casos, van esgotar existències abans de l'hora prevista, especialment en la franja horària de 20 a 23 h.

El diumenge, malgrat registrar també una gran afluència, l'ambient va ser més tranquil i les vendes no van assolir els nivells del dia anterior. No obstant això, el balanç global de la festa ha estat altament positiu, tant per als organitzadors com per als participants, que ja miren amb il·lusió cap a la propera edició.

Premis Sigillum

En el marc de la Festa de la Verema, el dissabte 24 d’agost es van entregar els Premis Sigillum als millors vins de la DO Conca de Barberà. L’edició, que va celebrar el seu 33è aniversari i és la segona amb la nova denominació de "Premis Sigillum", va comptar amb sis categories: blancs joves, blancs amb criança, rosats, negres joves, negres amb criança i monovarietal de trepat.

El canvi de nom, adoptat el 2023, reflecteix la dedicació contínua a l'excel·lència i el compromís amb el reconeixement dels millors vins de la comarca. Enguany, el tast dels vins es va realitzar el dimarts 20 al restaurant ForEvents, on un jurat format per 20 professionals, entre ells enòlegs i sommeliers, van avaluar els vins mitjançant tauletes, per puntuar-los segons les seves qualitats. Les qualitats a tenir en compte passaven per vista, gust i olfacte de cada vi.

Els guanyadors d’aquest 33è concurs de vins DO Conca de Barberà han estat:

Blancs Joves

Medalla d’or: Llum de Vi Blanc 2023, de Cal Gasset.

Medalla de plata: Cara Nord Blanc 2023, de Cara Nord Celler Medalla de bronze: Entre 2 Parellada 2023, de Celler VidBertus

Blancs amb criança

Medalla d’or: Abadia de Poblet 2020, Abadia de Poblet Medalla de plata: L’Orni Chardonnay 2022, de Marta Pedra Medalla de bronze : Genuïna 2022, de Celler Rendé Masdéu

Vins rosats

Medalla d’or: Portell Trepat 2022, Vinícola de Sarral

Medalla de plata: Nanos Trepat 2023, de Celler Mas Foraster Medalla de bronze: Castell d’Or Trepat 2023, de Castell d’Or

Vins negres joves

Medalla d’or: Negre de Folls Garnatxa Negra 2023, de Marta Pedra

Medalla de plata: Les Gallinetes 2023, de Celler Mas Foraster Medalla de bronze: Inquiet 2022, de Celler Rendé Masdeu.

Negres amb criança

Medalla d’or: Grillat dels Tossalets Trepat 2021, del Celler Pla de la Masó Medalla de plata: Arnau Syrah 2019, de Celler Rendé Masdeu.

Medalla de bronze: Crepuscle Merlot 2020, de Cal Gasset.

Negres de Trepat

Medalla d’or: Carles Andreu Trepat 2021, del celler Carles Andreu Medalla de plata: Josep Foraster Trepat 2023, del celler Mas Foraster Medalla de bronze: Glatim Trepat 2022, de Vínicola de Sarral

