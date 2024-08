Montblanc convoca eleccions a les pedanies

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Montblanc ha convocat eleccions a les pedanies de Prenafeta, Rojals, La Guàrdia dels Prats, Lilla i el Pinetell per optar a l’alcaldia pedània.

Després d'aprovar el nou reglament que regula les funcions i obligacions dels alcaldes pedanis, ara es convoquen eleccions per triar els representants de cada nucli de població. Els decrets de convocatòria d'eleccions ja s'han publicat, excepte el de Lilla, que es farà pròximament, tot i que ja hi ha data per celebrar-les.

Les eleccions es faran durant tres diumenges consecutius a cada una de les pedanies. La primera convocatòria tindrà lloc el pròxim diumenge 22 de setembre a Prenafeta i Rojals. El diumenge 29 de setembre tindran lloc les eleccions de La Guàrdia dels Prats i El Pinetell, mentre que el diumenge 6 d'octubre es faran les eleccions a la pedania de Lilla.

En tots els casos, es podrà votar entre les 10 del matí i la 1 del migdia al local social de cada pedania. Les meses es constituiran amb personal de l'Ajuntament de Montblanc.

Els veïns que es vulguin presentar a les eleccions hauran de comunicar la seva candidatura a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Montblanc en un termini màxim de 7 dies abans de les eleccions. D'altra banda, podran votar totes les persones majors d'edat que es trobin inscrites al cens electoral de cada nucli de població agregat.

Segons el nou reglament, les competències dels alcaldes i alcaldesses pedanis seran les d'ostentar la representació del municipi amb caràcter institucional, comunicar a l'Ajuntament de Montblanc les propostes i suggeriments que li traslladin els veïns i veïnes, supervisar el bon ús dels béns i serveis municipals i vetllar per les bones relacions entre veïns i veïnes i les diferents entitats de la pedania.

D'altra banda, l'alcalde pedani té l'obligació, segons el reglament, de convocar, com a mínim 3 vegades l'any, una assemblea veïnal amb la finalitat d'explicar la feina feta i per recollir les inquietuds dels veïns i veïnes.

