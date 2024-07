Aprovat l'expedient per licitar les obres de reforma de l'antiga caserna de l'Espluga

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple Municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va aprovar el passat dimarts l'inici d'expedient de licitació de les obres de reforma de l'habitatge de l'antiga caserna. Aquest projecte, que compta amb un pressupost de 923.724,67 euros, permetrà incrementar el parc públic d'habitatge amb 11 habitatges nous per a set famílies i quatre joves o parelles joves, en co-habitatges.

El consistori podrà tirar endavant el projecte gràcies a subvencions de la Diputació de Tarragona i de l’Agència Catalana de l'Habitatge.

El termini d'execució de les obres serà de set mesos, i la licitació es divideix en dos lots: el primer per a les feines interiors per deixar els habitatges completament habitables, i el segon per a les millores exteriors de la façana, reciclatge d'aigües residuals i pluvials, coberta i urbanització de la parcel·la.

11 habitatges socials i juvenils

L'antiga caserna, situada al carrer de l'Ermita, 24 de l'Espluga de Francolí, consta de dos volums units per escales. Després de la rehabilitació, la planta baixa serà destinada a equipament públic, mentre que la resta de l'edifici tindrà ús residencial de caràcter social. La reforma inclourà la instal·lació de climatització, un ascensor, i una millora energètica total de l'envolvent de l'edifici.

Tots els habitatges existents seran redistribuïts i es renovaran les portes interiors i d'entrada, els sanitaris, equipaments de cuina, paviments i revestiments. També es realitzaran noves instal·lacions d'electricitat, enllumenat, aigua sanitària, evacuació d'aigües i climatització. L'edifici serà energèticament eficient i incorporarà mesures d'estalvi d'aigua segons les noves ordenances municipals.

