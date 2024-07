Swim For ELA recapta més de 154 mil euros per a la investigació

Imatge de la darrera edició de Swim For ELA.Cedida

El passat 10 de maig de 2024 es va celebrar la 3a edició de la Travessa Swim For ELA, una prova no competitiva de 23 kms per relleus en aigües obertes des del port de Calafat fins al club Nàutic de Cambrils. Un total de 252 nedadors, conformats en 42 equips de 4 a 6 participants i 45 embarcacions van completar aquesta prova. En total es van recaptar 154.481,52 euros.

L’objectiu d’aquest repte esportiu és donar visibilitat a la situació de les persones que es veuen afectades per l'ELA i recaptar fons que permetin la investigació d’aquesta malaltia i la millora en la qualitat de vida dels malalts i familiars que la pateixen.

En aquesta 3a edició s’ha aconseguit recaptar la xifra rècord de 154.481,52 € gràcies a les inscripcions de participants i les donacions. Aquest diners es destinaran a l'Institut d'investigació biomèdica de Bellvitge (IDIBELL); a la Fundación Luzón; a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls; a l'Unitat d’histologia i neurobiologia de la Universitat Rovira i Virgili; i a l'Associació adELA.

