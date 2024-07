El Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí inaugura una ruta pels seus espais al nucli antic

El Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí inaugurarà aquest dissabte 20 de juliol una ruta senyalitzada que recorrerà els carrers del centre històric de la vila. Aquest tindrà lloc a partir de les 19 hores i visitarà un conjunt de cases i espais abandonats que l'entitat ha recuperat des de l'any 2009 per representar-hi les escenes del naixement de Jesús i la vida dels jueus. A més, amb motiu del 60è aniversari del primer pessebre vivent espluguí, representant el Nadal de 1964 a la caseta del Bou.

En total, la ruta disposa d'una desena de punts d'interès, iniciant el recorregut habitual del pessebre als baixos medievals de la Rectoria, al costat de l'església vella, on hi ha la recreació de la casa de Natzaret i la sinagoga. També el carrer de Ponç Hug de Cerveza i dels Ametllers, on es pot visitar i activar la il·luminació del taller del ceramista i l'hort i corral de les Quitèries, a més de visitar la balma del naixement i la font del Castell. També al Capuig, on destaquen espais d'interès com la casa del boter i celler a Cal Sanjoan o l'Hostal de Betllem, a Cal Forès.

La ruta es podrà fer de manera autònoma, seguint les indicacions dels plafons i amb l'ajuda dels codis QR a través dels quals es podrà accedir a l'audioguia del pessebre amb imatges audiovisuals. Aquest estarà disponible en català, castellà i anglès. La Diputació de Tarragona ha subvencionat el projecte amb 2.703,50 euros per tal de finançar la instal·lació d'un sistema d'il·luminació de les escenes visibles des de l'exterior i tota la senyalització.

