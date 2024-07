La poesia torna a omplir el Museu Terra de l'Espluga de Francolí

L’Espluga de Francolí tornarà a omplir-se de poesia del 19 al 27 de juliol. El Museu Terra acollirà la dotzena edició del Festival de poesia RUSC, el qual afegirà diversos actes per a tots els públics coincidint amb la Festa Major del Municipi. El Museu de la Fundació Carulla esdevindrà el punt de trobada del panorama poètic català on es podran sentir algunes de les veus més contrastades i joves del país.

El RUSC 2024, sota la direcció artística d’Alba Vinyes Lasso, començarà el divendres 19 de juliol a les 18.30 h amb la presentació del llibre I llavors em va dir. Un nou concepte del Tarot. Editat per Edicions Poncianes, coorganitzadora habitual del RUSC, el llibre és obra de la mèdium Amor Estadella i del jove poeta Oriol Sauleda.

Situat dins la tradició catalana del Tarot i l’espiritualitat més lliure, el llibre connecta amb altres dones mèdium com Josefa Tolrà o Madge Gill i amb poetes que s’han apropat a l’invisible com Joan Brossa, Miquel Bauçà o Joan Miró. A la tarda del mateix dia, la poesia sonarà al vent amb el concert Rebrotar, una obra musical d’Anna Amigó Vilalta que, acompanyada d’un quintet de corda, explica el procés de separació entre persones i natura.

El següent acte serà el recital de poesia principal del Festival, que tindrà lloc el dijous 25 de juliol a les 20 h. Enguany, amb la participació d’Eva Ortega, Misael Alerm, Helena Martínez-Ferreruela, Eduard Sanahuja i Jordi Solà, i l’actuació musical de La Companyia MINIMíssimA. L’endemà, el 26 de juliol, es farà l’espectacle Boscúria, a càrrec de l’escriptora Gemma Ventura i del músic Xarim Aresté.

El duet convidarà el públic a passejar pel misteri i la saviesa del bosc. A partir de versos d’escriptors com Wislawa Szymborska o Jacint Verdaguer i de cançons de Xarim Aresté, tots dos assenyen els rebrots del bosc, l’expansió subterrània de les arrels, la generositat dels arbres, la cruesa i la bellesa amb què la muntanya reneix a cada moment i la forma com ens fa de mirall. Aquest és l’únic amb entrada de pagament, que es pot adquirir a la web del Museu per un preu de 5 euros.

El dissabte 27 de juliol amb una nova edició del Rusquet, l’espectacle infantil del RUSC a càrrec de La Sola Cia amb Pomes, peres i poemes l’espectacle que apropa la poesia catalana als més petits amb un teatre d’objectes. Finalment, el Museu Terra tancarà el festival el mateix dia amb la inauguració de l’exposició temporal Meravella, que gira al voltant de la bellesa delicada de plantes, insectes i altres elements naturals.