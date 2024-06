Els veïns de Lilla tornen a tallar l'A-27 entre Valls i Montblanc

Una manifestació de grup de veïns de Lilla, que protesten per l'impagament d'unes indemnitzacions per esquerdes sorgides a la construcció d'un túnel, ha tallat l'A-27 entre Montblanc (Conca de Barberà) i Valls (Alt Camp), en un tram de 13,5 quilòmetres i en tots dos sentits de la marxa.

Encara que s'han habilitat desviaments en sentit Lleida per la C-37 i l'AP-2 i en sentit Tarragona per la C-14, la protesta està generant 2 quilòmetres de congestió a l'A-27, entre Valls i Masó en direcció Montblanc i també hi ha algunes retencions a la C-14.

D'altra banda, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha vuit quilòmetres de retencions a l'AP-7, entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva (Selva), en direcció Barcelona, i tres més a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) a la mateixa via, també cap a Barcelona.

També es registren aquesta tarda retencions de 6 quilòmetres a l'AP-7 a l'alçada de la Roca del Vallès (Vallès Oriental), en aquest cas en direcció Tarragona, i sis quilòmetres més entre Vallgorguina i Sant Celoni (Vallès Oriental), també a l'AP-7 i en direcció Tarragona.

Els veïns reclamen indemnitzacions per les obres del túnel, ja que el Ministeri de Transports es nega a avançar aquests diners. Aquestes obres han provocat que un centenar de cases tinguin esquerdes.

Els veïns denuncien també que el Ministeri de Transports deixés molts treballs per acabar després de l'execució de les obres, com posar més pantalles de so, asfaltar alguns camins i refer-ne d’altres que van quedar destrossats.

