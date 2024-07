Absolt l'exgerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí jutjat per agredir sexualment una treballadora

L'Audiència de Tarragona ha absolt l'exgerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí, acusat com a presumpte autor d'un delicte continuat d'agressió sexual contra una treballadora, una dona cega. Els fets jutjats se situen entre desembre del 2015 i juny del 2016.

Fiscalia i acusació particular li demanaven 15 anys de presó i li reclamaven 50.000 euros de responsabilitat civil -tant a ell com a l'Ajuntament de l'Espluga-.

En la sentència, es fa prevaldre la presumpció d'innocència en considerar «inversemblants» elements del relat de la testimoni principal i troben a faltar «elements de corroboració clars i contundents». Per això, creuen que no s'assoleixen «els nivells exigibles de fiabilitat de la informació subministrarà».

En la sentència es deixa constància que els fets provats han estat que la víctima tenia 22 anys en el moment dels suposats fets i que va començar a treballar a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí el setembre del 2015, on realitzava funcions administratives i d'atenció al públic, sent aquesta la seva primera feina. A principis del 2016, va començar a comentar-li a una companya que l'acusat la maltractava i la menyspreava al seu lloc de treball.

De fet, va ser llavors, quan va començar a tenir crisis d'ansietat i problemes per concentrar-se als seus entrenaments esportius. Per aquest motiu, també va confessar-li la situació al seu entrenador-guia. Aquest va reunir-se amb l'exalcalde de l'Espluga de Francolí, conjuntament amb la víctima, per exposar-li els fets. L'acusat va retreure-li aquesta trobada a la jove.

A principis de juliol, la víctima va explicar-li al seu entrenador que l'exgerent li feia tocaments i la penetrava habitualment, per via «vaginal, anal i bucal» quan estaven a la feina. L'entrenador va comunicar-ho als pares de la jove, els quals van denunciar-ho als Mossos d'Esquadra el 17 de juliol de 2016.

Tot i això, segons la sentència, no ha quedat acreditat que les agressions sexuals es portessin a terme a finals del 2015, ni durant els mesos d'abril, maig i juny del 2016, ni després de la reunió amb l'exalcalde del municipi. Sí que queda provat que la víctima va ser diagnosticada l'agost del 2016 d'una síndrome d'estrès posttraumàtic per patir crisis d'ansietat, alteracions del son i idees autolítiques. Des de llavors compta amb tractament terapèutic i farmacològic.

En la sentència també s'afirma que en una part del relat de la víctima hi ha una "debilitat incriminatòria rellevant, que impedeix fundar sobre aquest un pronunciament condemnatori". "És per això que la sala es veu obligada a identificar, amb tota exhaustivitat, les raons per les quals entenem que aquest testimoniatge no serveix per construir un relat de fets provats en els termes que pretenien les acusacions", afegeix.

Per tot, consideren que la informació facilitada per la jove "no ha assolit nivells de consistència interna ni de corroboració externa suficients". Segons el tribunal, no concorden les franges horàries en què, segons la víctima, tenien lloc les agressions. "El dubte del Tribunal és que, al nostre entendre, no existeix una coincidència entre la informació de la testimoni (pel que fa al nombre d'agressions que podien arribar a produir-se per setmana o les hores en què es produïa) i la informació facilitada registres de visites", apunta la sentència.

