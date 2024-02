L'exgerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí nega les agressions sexuals a una treballadora

L'exgerent de l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí ha negat que agredís sexualment una treballadora entre els mesos de desembre de 2015 i el juny de 2016. «Els fets de la denúncia són totalment falsos, mai la vaig tocar darrere del taulell», ha assegurat en la seva declaració, feta aquest dilluns a l'Audiència de Tarragona.

L'acusat ha apuntat que les motivacions de la denúncia de la víctima es basen en «l'acumulació de determinades circumstàncies», com ara al seu fracàs esportiu. També ha declarat que va rebre pressions per parts dels Mossos d'Esquadra perquè s'autoinculpes. Fiscalia i l'acusació particular han demanat un pena de presó de 15 anys per un delicte continuat d'agressió sexual, rebaixant la petició inicial de 18 anys.