Crema completament un autobús a l'N-240 a Montblanc

Els Bombers de la Generalitat han rebut aquesta tarda un avís d’incendi en un autobús al quilòmetre 34.9 de l'N-240, a l’altura de Montblanc. El vehicle ha començat a cremar per raons encara desconegudes.

El cos de bombers ha mobilitzat ràpidament quatre dotacions terrestres per combatre les flames. Tanmateix, l’incendi s’ha estès a la massa forestal adjacent a la carretera, el que ha portat a considerar l’enviament de dues dotacions aèries addicionals per controlar la situació.

Finalment, han treballat en l'extinció de les flames fins a 26 dotacions terrestres i 8 aèries i s'ha requerit el confinament dels usuaris del Càmping Montblanc Park.

El foc també ha obligat a interrompre la línia ferroviària d'alta velocitat Lleida-Tarragona entre l'Espluga de Francolí i Alcover, atès que ha pres una tanca propera a la infraestructura. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Infocat.

De moment, no s’ha informat de ferits a causa de l’incident. El Servei Català de Trànsit ha pres la mesura de tallar ambdós carrils de la N-240 per garantir la seguretat dels usuaris de la via i facilitar les tasques d’extinció.

La situació segueix en desenvolupament i les autoritats estan treballant per contenir el foc i reobrir la carretera com més aviat millor.

