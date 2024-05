Impulsen un obrador compartit de formatgeria i productes làctics a la Conca de Barberà

Concactiva ha impulsat la creació d'un obrador compartit de formatgeria i productes làctics a la Conca de Barberà. Tot i que el projecte està pendent de licitació, des de l'entitat confien que les obres s'enllesteixin a finals d'any i l'espai pugui obrir-se al públic a principis del vinent.

Segons el tècnic Carles Herèdia, la iniciativa s'emmarca dins una estratègia compartida amb el curs d'iniciació de ramaderia extensiva iniciat el 13 de maig, perquè els futurs pastors «es formin i puguin elaborar els seus productes, sense haver de fer una gran inversió». El nou equipament s'ubicarà a Montblanc i se sumarà a la resta de vivers que ja ofereix Concactiva destinats a la producció de vi, cava, cervesa i oli, així com l'Espai Cuina.

Per a Herèdia, aquest nou equipament respon a una voluntat de «donar facilitats a un sector que està castigat». «Si redueixes intermediaris i et fas tu mateix els teus productes de qualitat, no només donés suport al territori, sinó que fas que sigui més viable econòmicament aquesta activitat», on, segons Herèdia, «hi ha gent que vol dedicar-s'hi, però li falta aquest suport econòmic, que és molt important».

Durant l'última sessió del curs d'iniciació de ramaderia extensiva, que tindrà lloc aquest dimecres, els tècnics de Concactiva informaran els alumnes de la creació d'aquest nou espai, mentre aprenen a elaborar productes làctics de la mà d'una formatgeria de les Muntanyes de Prades. «A part d'impulsar formacions, s'han de crear espais que permetin als petits productors elaborar els seus productes perquè que sigui més viable econòmicament», ha afegit.

Altres vivers de Concactiva

La nova formatgeria compartida s'ubicarà a la seu central de Concactiva, a Montblanc, on actualment també s'ubica l'Espai Cuina. Es tracta d'un espai on «diversos elaboradors de Kombutxa, de xocolata de garrofa o de llegum l'utilitzen diàriament». De fet, Herèdia ha celebrat que el nou espai de productes làctics ja comenci a tenir els primers interessats.

Paral·lelament, Concactiva ja compta des de fa anys amb quatre vivers més dedicats al vi, el cava, l'oli i les cerveses. «Tenim experiència en el sector vitivinícola amb el viver de celleristes que va ser pioner a l'Estat, i també amb cervesa artesana amb un obrador compartit, perquè les persones interessades pugui fer-ho en unes instal·lacions públiques sense haver de fer una inversió inicial», ha afirmat Herèdia.

