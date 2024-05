Una festa als cellers en què la canalla és benvinguda

En la programació del Vinyafest hi ha activitats com els vermuts musicals o els tallers familiars, en què pares i fills comparteixen un mateix espaiTon Tarragó

És possible conjugar turisme familiar, cellers i viticultura? Aquesta combinació, que d’entrada pot semblar difícil d’encaixar, ha trobat una fórmula perfecta en el Vinyafest en família, un esdeveniment enoturístic adreçat al públic familiar que organitza el Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Costa Daurada.

Enguany el Vinyafest ha arribat a la tercera edició. La clau de la seva consolidació són les activitats programades, que han estat pensades per connectar el públic familiar amb els cellers i el paisatge de vinya. Tot plegat, a més, posant l’accent en el trepat, la varietat de raïm negre autòctona de la Conca de Barberà.

«Ara fa tres anys vam pensar en aquesta fórmula que permet que els nens puguin gaudir de l’essència del nostre territori, del vi i dels cellers, fent que els descobreixin des d’altres vessants», explica Mireia Bonet.

La cap de servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà assegura que, en aquestes tres edicions, han aconseguit la complicitat del públic a través de propostes com les visites guiades, els tallers artístics, els contes o els vermuts musicals.

D’aquesta manera, explica, mentre els grans fan visites o tastos, els petits estan fent coses que els agraden. «Avui dia costa bastant trobar propostes com aquesta», subratlla.

Un altre dels trets distintius del festival és la seva itinerància, ja que cada any se celebra en dos localitats diferents. Enguany, els escenaris escollits han estat el Celler modernista de Rocafort de Queralt i a la plaça del Viver de Celleristes de Barberà de la Conca.

«Són llocs on gairebé no caldria ni decoració, perquè parlen per si mateixos», explica la Mireia. Això no obstant, els dos espais s’han engalanat amb dibuixos realitzats pels infants de les escoles locals. «Ens agrada implicar les escoles i els habitants dels pobles», assegura la Mireia, tot apuntant que els mateixos habitants de la Conca «són magnífics difusors de l’esdeveniment».

En aquesta tercera edició, subratlla la responsable de Turisme, «el balanç ha sigut molt positiu», tant per l’afluència de públic com pel retorn que, afirma, han tingut els cellers col·laboradors.

En la programació del Vinyafest d’enguany hi havia activitats com visites guiades als cellers modernistes de Rocafort de Queralt i Barberà de la Conca, un berenar de pa amb vi i sucre, tallers d’etiquetes i gots per a tota la família i una gran fi de festa amb un vermut musical amb DJ Joan Reig, acompanyat de vi, cava i una petita oferta gastronòmica. A més, la majoria de les activitats programades eren gratuïtes.

«Edició darrere edició anem en augment. Ara, ens asseurem a fer la valoració de la festa d’enguany amb la idea de continuar l’any que ve», ha conclòs la Mireia.

