Falsa alarma: avisen els Bombers per un vagó fumejant a l'Espluga de Francolí

Els Bombers de la Generalitat ha rebut un avís a primera hora del matí per un possible incendi a l'estació de tren de l'Espluga de Francolí. Els fets han passat a les 7.47 hores quan els passatgers d'un tren en direcció Vinaixa de la línia R13 han hagut de baixar del vagó per fum.

Un cop fora del vagó han comprovat que no es tractava de cap incendi, sinó que algún passatger havia entrat al lavabo per fumar, fet que havia provocat que hi hagués fum al vagó i fes olor a cremat. Finalment, els Bombers no han hagut d'intervenir.

