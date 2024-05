Crema un vehicle al polígon Riu Clar

Els Bombers de la Generalitat han treballat en un incendi d'un cotxe a Tarragona. L'avís l'han rebut a les 06.49 hores i s'han desplaçat amb una dotació fins al carrer de la Plata al polígon Riu Clar.

Quan han arribat els Bombers el foc estava apagat i només fumejava, ja que la Guàrdia Urbana havia intervingut amb un extintor per apagar l'incendi. Al costat del vehicle afectat no hi havia res que pogués cremar. Cap persona ha resultat ferida.

