L’Institut Martí l’Humà de Montblanc participarà a la Gran Final Nacional del ‘Pica Lletres’

Albert Domingo i el Xavier Olivé de l’Institut Martí l’Humà de Montblanc s'han classificat per participar a la gran final del concurs Pica Lletres. Aina Mallol, comunicadora i presentadora de la zona Mestral, ha conduït els tres programes i la final de zona on hi han participat el Lycée Français International de Reus (Reus) i l’Institut Salvador Vilaseca (Reus).

Els 12 participants són: el Col·legi Maria Rosa Molas (Reus), el Col·legi El Carme (Tarragona), el Lycée Français International de Reus (Reus), l’Institut Cambrils (Cambrils), l’Institut Joan Guinjoan i Gispert (Riudoms), l’Institut Baix Camp (Reus), l’Institut Martí l’Humà (Montblanc), l’Escola Maria Cortina (Reus), l’Institut Tarragona (Tarragona), l’Institut Salvador Vilaseca (Reus), l’Institut Priorat (Falset) i l’Institut Gaudí (Reus).

Aquest any s’ha dividit el territori en 10 zones per àmbit geogràfic i dialectal i a cadascuna se l’ha nombrat amb el nom del vent més característic.

Per tant, trobem el Serè per a Lleida-Pirineu, el Balaguèra per a la Vall d’Aran, el Vent de Dalt per a les Terres de l’Ebre, el Torb per a la Catalunya Central, la Tramuntana per a Girona, el Mestral per al Camp de Tarragona, el Ponent per al Penedès, el Garraf i l’Anoia, la Marinada per a Barcelona i el Baix Llobregat, el Xaloc per al Vallès Oriental i el Vallès Occidental i el Garbí per a Badalona i el Maresme.

Pica Lletres és una producció de les entitats adherides a la Xarxa de Comunicació Local en col·laboració amb Antàrtida Produccions i que compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans. La Gran Final Nacional, que se celebrarà al Teatre la Passió d'Esparreguera, s'emetrà el 30 de juny a les televisions locals i La Xarxa+.

Et pot interessar: