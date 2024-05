Nova campanya d’excavació al jaciment arqueològic del Molí del Salt de Vimbodí i Poblet

Un equip dirigit per Susana Alonso i Manuel Vaquero, investigadors de l’IPHES-CERCA realitza, des del passat dilluns dia 29 d’abril i fins el 31 de maig, una nova campanya d’excavació al jaciment paleolític del Molí del Salt, al terme municipal de Vimbodí i Poblet. La campanya d’enguany representa el 25è aniversari dels treballs en aquest jaciment, que es van iniciar l’any 1999.

L’objectiu principal d’aquesta nova campanya és continuar amb l’excavació en extensió del nivell B2 (el més antic de la seqüència estratigràfica) on, durant les campanyes anteriors es van recuperar diverses restes humanes (una mandíbula l’any 2022 i un molar superior l’any 2023) pertanyents a un individu infantil d’uns 4-5 anys d’edat amb una cronologia al voltant dels 15.000 anys abans del present.

En aquest sentit, els investigadors es mostren esperançats que puguin aparèixer més restes humanes d’aquest mateix individu. Paral·lelament, es continuarà amb l’excavació i delimitació de l’estructura de pedres associada a la mandíbula humana per tal de determinar si, efectivament, es tracta d’una estructura funerària. A més a més, es té previst iniciar l’excavació d’un nou sector del jaciment on no s’havia intervingut fins ara.

El jaciment del Molí del Salt es localitza al marge esquerre del riu Milans (petit afluent del riu Francolí), al terme municipal de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà). Les excavacions arqueològiques que s’hi duen a terme des de l’any 1.999 han descobert una seqüència estratigràfica d’uns 2,5 metres de potència amb una important seqüència d’ocupacions humanes corresponents al Mesolític i al Paleolític Superior, datades entre els 9.000 i els 15.000 anys abans del present. Tanmateix, la part principal de la seqüència és la compresa entre els 13.000 i els 15.000 anys abans del present, quan van tenir lloc les ocupacions del final del Paleolític Superior.

Els treballs d’excavació d’enguany comptaran amb la participació de 23 arqueòlegs i arqueòlogues, majoritàriament estudiants del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili, però també de la Universitat de Girona,Universitat de València, Universidad de La Laguna, UNED i UOC.

Finançament

La primera campanya d’excavació al Molí del Salt es va realitzar l’any 1999 i els treballs de recerca han continuat ininterrompudament fins a la data, amb caràcter anual. Compten amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del projecte quadriennal de recerca Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet.

