L’IPHES-CERCA, present en un documental de Netflix

La minuciosa i complexa reconstrucció del crani d’una dona trobada a la cova iraquiana de Shanidar protagonitza el documental de Netflix Secrets of the Neanderthals.

Aquest procés de treball, que permet veure com era la cara d’una dona neandertal que va viure fa 75.000 anys al territori que actualment ocupa el Kurdistan iraquià, ha estat liderat per un equip de la University of Cambrige d’entre els quals hi ha la Dra. Lucía López-Polín, investigadora de l’IPHES-CERCA i responsable dels treballs de conservació i reconstrucció de les restes.

Els treballs de reconstrucció han necessitat més d’un any de treball minuciós per tal de recomposar els més de 200 fragments cranials. El procés per recuperar els fòssils d’aquesta dona, batejada com Shanidar Z, i posar-li cara es el que es descriu al documental.

L’extracció de les restes

L’extracció de les restes d’aquesta dona neandertal a la cova Shanidar va ser un procés «complex i delicat». El crani estava completament aixafat i recobert de roques, probablement degut a un despreniment després de la seva mor. L’acumulació de sediments durant desenes de milers d’anys va compactar encara més el crani, que quan va ser trobat s’havia aplanat tant que només feia dos centímetres de gruix.

Abans de l’extracció, l’equip d’arqueòlegs va deixar exposades les restes, les va consolidar amb productes especials i les va extreure amb petits blocs. Posteriorment, ja al laboratori de Cambridge, van passar per l’escàner cadascun dels blocs i van extreure els ossos de l’interior. «Va ser com un trencaclosques 3D d’alt risc. Un sol bloc necessitava uns 15 dies per ser processat», ha explicat Emma Pomeroy. Finalment, el crani reconstruït va ser escanejat i imprès en 3D.

