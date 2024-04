Detingut quan intentava sostreure la càrrega d’un camió estacionat a l’àrea de servei de Montblanc

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori interior de vehicle, en grau de temptativa. Els fets s’han produït pels volts de les 02.00 hores a l’àrea de servei de l’AP-2 de Montblanc, quan els Mossos han rebut avís que a un transportista li estaven robant la càrrega del camió.

Immediatament, una patrulla de paisà que es trobava a l’autopista, s’ha dirigit al lloc del robatori on ha observat com hi havia una furgoneta, amb el llums encesos, just al costat d’un camió.

Els agents han vist com tres homes estaven traspassant caixes de cartró del camió a la furgoneta moment en què s’han identificat com a policies i els han ordenat que aturessin l’acció.

Davant d’això, els tres individus han fugit corrents i han abandonat la furgoneta que, en no tenir el fre posat, ha col·lidit amb la cabina d’un altre camió.

Durant la fugida, els Mossos d’Esquadra han pogut interceptar un dels lladres al qual han detingut per la temptativa de robatori interior de vehicle.

Gràcies a la ràpida actuació dels agents s’ha pogut evitar el robatori dels 150 ordinadors que es trobaven dins de la càrrega del camió.

Aquesta detenció s’emmarca dins d’un dispositiu específic de prevenció de robatoris en autopistes i àrees de servei.

La investigació continua oberta per tal de detenir la resta d’implicats.

El detingut passarà en les properes hores a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Valls.

