Detenen tres homes per un furt a l’àrea de servei del Penedès a l’AP-7

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes per haver comès un furt a l’interior d’un vehicle aparcat a l’àrea de servei Penedès Sud, a l’AP-7, a Sant Jaume dels Domenys. Els fets van passar ahir dijous al voltant de les 15 h. Casualment, a aquella hora diverses patrulles es dirigien a l’àrea de servei per iniciar un operatiu de prevenció de furts. Un testimoni va advertir els Mossos que un grup de persones havia robat en alguns cotxes. La policia va iniciar un dispositiu de recerca i va localitzar el vehicle en què viatjaven els pressumptes lladres. Quan el van aturar, els agents van observar com un dels ocupants llençava una bossa de mà per la finestra. Un cop identificats, la policia va constatar que acumulen 24 antecedents policials.

A un dels detinguts li constava una ordre de detenció per un robatori a interior de vehicle que va tenir lloc el passat 22 de desembre en una àrea de servei de la carretera N-340 al municipi de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).

Un cop recuperada la bossa de mà que havien llençat, van comprovar que contenia diverses joies, diners en metàl·lic i altres objectes, així com guants i prismàtics, molt possiblement utilitzats per observar a les víctimes des de la distància.

Els detinguts tenen entre 29 i 42 anys. Està previst que els detinguts passin en les properes hores a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.